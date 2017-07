В палату представителей Конгресса США внесен вопрос об импичменте Трампа

Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. Соответствующее заявление распространил в среду Шерман.

I have introduced H.Res. 438 Articles of #Impeachment of Donald J. Trump for Obstruction of Justice. Statement here: https://t.co/0gKr8ZFg3c pic.twitter.com/yUTDAnPFuJ