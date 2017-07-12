Трамп назвал причину разногласий с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, между ним и главой российского государства есть очевидные разногласия.



Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

«Путин хочет лучшего для России, а я выступаю в интересах США. В вопросе урегулирования сирийского конфликта мы можем договориться о перемирии, и есть еще много вопросов, где мы можем добиться положительного результата. Но обязательно будет так, что Путин будет выступать в российских интересах, а я в своих», — сказал Трамп в интервью CBN .

При этом президент США позитивно отозвался о разговоре с Путиным. «У нас был длительный разговор. Все конечно удивились, как долго мы общались, но это хорошо, а не плохо. Я думаю, что мы неплохо поладили. Кто-то скажет: „Нет, им не следовало ладить“. Но кто эти люди? Россия и США — две чрезвычайно мощные ядерные державы. И не имеет смысла не иметь каких-то отношений», — подчеркнул Трамп.

Также американский президент рассказал, что именно благодаря встрече с Путиным удалось договориться о перемирии на значительной территории Сирии, где «творился полнейший бедлам». «Это перемирие продержалось четыре дня, тогда как в предыдущие разы они никогда не соблюдались. А все потому, что президенты Путин и Трамп договорились об этом. Я не знаю, что будет дальше. Может, они опять начнут стрелять. Но то, что это перемирие отличается от остальных, уже говорит о многом», — сказал глава Белого дома.

Американский президент также предположил, что России была невыгодна его победа на выборах. По его мнению, Путину была бы выгодней Хиллари Клинтон на посту президента, поскольку сам он усиливает американские вооруженные силы и работает над экспортом американских энергоресурсов, против чего выступает Россия. «Ему бы больше понравилась Хиллари, которая хотела везде построить ветряные мельницы. А это бы позволило Путину поднять цены на энергоресурсы», — предположил Трамп.

Путин и Трамп впервые встретились 7 июля в Гамбурге на саммите G20 . Главы государств проговорили между собой 2 часа 15 минут.