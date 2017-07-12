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Белый дом назвал смехотворной идею демократов об импичменте Трампа
13.07.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by
Инициатива импичмента президента США Дональда Трампа, которую внесли в среду в Палату представителей двое конгрессменов-демократов, является смехотворной и представляет собой политическую игру в ее наихудшем проявлении. Об этом в среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
«Я думаю, что это абсолютно смехотворно и представляется ничем иным, как политической игрой в ее наихудшем проявлении», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин в среду выдвинули
В тексте соответствующей резолюции, которую он озаглавил как Статьи об импичменте, говорится, что «Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, выносится импичмент за особо тяжкие преступления и поступки». Трамп также обвиняется в «нарушении присяги на верность конституции» и «нарушении конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов».
Вместе с тем вероятность того, что выдвинутая демократами инициатива будет утверждена Палатой представителей крайне мала, поскольку в настоящее время большинством там располагают республиканцы.
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В Белом доме считают, что инициатива импичмента президента США Трампа представляет собой политическую игру в ее наихудшем проявлении.
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