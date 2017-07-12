Макрон обвинил Германию в получении финансовых выгод от дисбалансов в еврозоне

Германия получает финансовую выгоду от существующих дисбалансов в еврозоне. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в публикуемом в четверг интервью немецкой медиагруппе Funke .



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«Есть победители: к ним относится Германия, которая смогла провести реформы, но она извлекает выгоду из-за дисбалансов в еврозоне. Это нездорово, потому что не может быть устойчивым», — сказал он.

По мнению Макрона, «страны, которые уже имеют высокий уровень госдолга, набирают еще больше обязательств», а конкурентоспособные государства лишь укрепляют свои позиции. «Я хотел бы, чтобы еврозона была более гомогенной, она неправильно работает, потому что эта вилка становится все больше», — пояснил французский президент.

Он также убежден, что Евросоюз должен разработать механизмы, которые сделают финансовую ситуацию в содружестве более справедливой. «Это ключ к устойчивому союзу, — заявил Макрон. — Нам нужна еврозона с общим бюджетом, правительством, которое распределяет бюджетные средства, и демократические контрольные механизмы, которых сегодня нет».