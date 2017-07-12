Импичмент для президента США: грозит ли Дональду Трампу отстранение от власти

13 июля конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин от американской Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу за создание препятствий расследованию вмешательства России в выборы 2016 году. Грозит ли президенту США импичмент, какова процедура, есть ли другие способы сместить Трампа с его поста — в материале TUT.BY.

Что такое импичмент и откуда он взялся? Импичмент — это процедура отстранения от должности и привлечения к ответственности должностных лиц. Механизм импичмента возник в Англии XIV века, где он использовался против неподвластных суду вельмож и королевских советников. Авторы Конституции США, опасавшиеся возможного установления тирании, ввели идею импичмента как одну из важнейших частей американской системы сдержек и противовесов. Этой процедуре могут подвергнуться выоскопоставленные должностные лица США — федеральные судьи, судьи Верховного суда, губернаторы, министры, вице-президенты и президенты.

За что могут подвергнуть импичменту? Согласно американской Конституции, «за государственную измену (государственной изменой Соединенным Штатам считается только ведение войны против США или присоединение к их врагам, оказание врагам помощи и поддержки — прим. TUT.BY), взяточничество либо за другие «серьезные преступления и правонарушения». При этом общепринятого определения «серьезных преступлений и правонарушений» не существует, а импичмент применим в случае любого злоупотребления властью или любого поведения, способного подорвать доверие к президенту. Объясним на конкретных примерах.

Были ли прецеденты в истории США? За более чем 200 лет Палата представителей США инициировала проведение импичмента в отношении трех президентов — Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон. Коллаж TUT.BY В 1868 году Эндрю Джонсона обвинили в том, что он превысил свои полномочия, уволив военного секретаря, но Сенат оправдал президента США. В 1974 году юридический комитет Палаты представителей рекомендовал начать процедуру импичмента против 37-го президента США республиканца Ричарда Никсона из-за прослушки в офисе Демократической партии в отеле «Уотергейт» во время президентской кампании. Ему выдвинули три обвинения: препятствование правосудию, злоупотребление властью и неуважение к Конгрессу. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний в Конгрессе. В 1998 году Палата представителей США инициировала процедуру импичмента против Билла Клинтона. Его обвинили в даче ложных показаний и препятствование правосудию, так как он солгал под присягой — в письменных показаниях и на суде присяжных — о сексуальных контактах с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Клинтон был оправдан Сенатом, 55 членов которого признали его невиновным, а 45 — виновным.

Как проходит процедура импичмента в США? Предложение об импичменте может внести любой конгрессмен или комитет Палаты представителей. Эту инициативу должен рассмотреть юридический комитет Палаты представителей. Затем выводы комитета должна поддержать сама Палата представителей — если простое большинство голосов поддерживает хотя бы одно из обвинений, президент официально подвергается импичменту.

Здание Конгресса США. Фото: Reuters Палата представителей назначает специальных представителей стороны обвинения — «обвинителей». Президент выбирает юристов, которые будут представлять сторону защиты — «защитников». И дальнейшая судьба президента решается уже в Сенате — сенаторы становятся «судом присяжных» во главе с председателем Верховного суда. Для принятия решения об импичменте нужна поддержка 2/3 сенаторов. Если в Сенате набирается достаточное количество голосов, президента отстраняют от должности.

В чем обвиняют Трампа? Брэд Шерман и Эл Грин от американской Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу за создание препятствий расследованию вмешательства России в выборы 2016 году. По мнению Шермана, попытка сына американского лидера — Дональда Трампа-младшего — получить компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон показывает, что предвыборный штат Трампа желал помощи от России.

Брэд Шерман (слева) и Эл Грин (справа). Фото: Reuters «Сейчас все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая то, как он пытался свернуть расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности — Майкла Флинна и последующее увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Это все представляют собой создание помех правосудию», — говорится в заявлении Шермана на его сайте . Помимо заявления, Шерман опубликовал и сам текст документа, который он озаглавил как «Статьи об импичменте». В этой резолюции говорится, что «Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, выносится импичмент за особо тяжкие преступления и поступки». В резолюции Трамп обвиняется в «нарушении присяги на верность конституции» и «нарушении конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов».

Грозит ли Трампу импичмент? Вероятность того, что выдвинутая демократами инициатива будет утверждена Палатой представителей крайне мала: Дональд Трамп выдвигался на выборы от республиканцев. В настоящее время в двух палатах Конгресса США большинством голосов обладает Республиканская партия: в Палате представителей 238 против 193, а в Сенате — 52 против 46. Даже если подавляющее большинство однопартийцев Трампа не согласны с его политикой, отстранение его от должности будет обозначать крах всей партии. Брэд Шерман уверен, что поведение Трампа, пусть и «спустя долгие-долгие месяцы» заставит республиканцев присоединиться к попыткам вынести импичмент. В то же самое время есть вероятность раскола и среди демократов — не всем представителям партии нравится, что в процессе борьбы с Трампом забываются другие вопросы — здравоохранения, образования и так далее.

Есть ли другие способы сменить президента? Импичмент — не единственный способ сместить президента США. Согласно 25-ой поправке Конституции США, президента могут отстранить от власти и без процедуры импичмента, если он «не способен выполнять свои обязанности на посту». Например, глава государства может оказаться серьезно болен, находиться в коме, стать невменяемым, потерять память и т.д. В таком случае вице-президент с согласия большинства членов кабинета министров имеет право направить специальное письмо в Конгресс, где он разъясняет сложившуюся ситуацию и объявляет о том, что он теперь занимает должность главы государства вместо самого президента. Впрочем, президент может не согласиться с решением своего кабинета и направить собственное письмо в Конгресс, в котором заявит о своей пригодности для исполнения обязанностей. В таком случае Конгресс решает, чью сторону ему занять. Лишить президента власти Конгресс может только двумя третями голосов в обеих палатах. 25-ая поправка еще ни разу не применялась в истории США.

Фото: Reuters

Что будет после импичмента, если он будет? В случае, если дело дойдет до импичмента, и Сенат примет решение не в пользу Трампа, президент США должен будет покинуть свой пост. Кроме того, на него будет наложен запрет занимать его в будущем. Обязанности президента США вплоть до 2020 года будет исполнять действующий вице-президент Майк Пенс.

Источники: Конституция Соединенных штатов Америки , The Week , The New York Times .