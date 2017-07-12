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Масштабные ураганы, цунами и наводнения XXI века. Видеообзор TUT.BY
13.07.2017 10:11 — Новости Мира | Tut.by
В годовщину страшного урагана, который прошелся по стране ровно год назад, 13 июля, TUT.BY публикует видеообзор крупных стихийных бедствий начала XXI века.
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В годовщину самого страшного урагана, который знает современная Беларусь, и который прошел по стране ровно год назад, 13 июля, TUT.BY публикует видеообзор крупных...
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