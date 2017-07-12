Масштабные ураганы, цунами и наводнения XXI века. Видеообзор TUT.BY

В годовщину страшного урагана, который прошелся по стране ровно год назад, 13 июля, TUT.BY публикует видеообзор крупных стихийных бедствий начала XXI века. Это еще одно доказательство того, что перед силой природы человек со всеми его научными достижениями практически беспомощен.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!