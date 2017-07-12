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Масштабные ураганы, цунами и наводнения XXI века. Видеообзор TUT.BY

13.07.2017 10:11 — Новости Мира | Tut.by  
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В годовщину страшного урагана, который прошелся по стране ровно год назад, 13 июля, TUT.BY публикует видеообзор крупных стихийных бедствий начала XXI века. Это еще одно доказательство того, что перед силой природы человек со всеми его научными достижениями практически беспомощен.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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В годовщину самого страшного урагана, который знает современная Беларусь, и который прошел по стране ровно год назад, 13 июля, TUT.BY публикует видеообзор крупных...

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