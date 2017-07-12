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«Пусть всегда будет солнце». Умерла певица Тамара Миансарова

13.07.2017 10:15 — Новости Мира | БДГ  
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Народная артистка СССР Тамара Миансарова умерла на 87-м году жизни в Москве в ночь на 13 июля.

Муж Миансаровой Марк Фельдман сообщил, что она находилась в Первой градской больнице, куда ее госпитализировали с пневмонией несколько дней назад.

Народная артистка России родилась в 1931 году в Украинской ССР, отец был артистом, мать пела в Минском оперном хоре. Тамара училась в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году. Затем переехала в Москву и училась в Московской консерватории.

Певица Миансарова известна нескольким поколениям советских людей, ее шлягеры принимали на ура и пели люди разных возрастов. Это «Черный кот», «Летка Енка», «Пусть всегда будет солнце», «Давай никогда не ссориться», «А за окном то дождь,  то снег», «Рыжик» и другие.

 
 
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Народная артистка СССР Тамара Миансарова умерла на 87-м году жизни в Москве в ночь на 13 июля.

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