«Пусть всегда будет солнце». Умерла певица Тамара Миансарова

Народная артистка СССР Тамара Миансарова умерла на 87-м году жизни в Москве в ночь на 13 июля.

Муж Миансаровой Марк Фельдман сообщил, что она находилась в Первой градской больнице, куда ее госпитализировали с пневмонией несколько дней назад.

Народная артистка России родилась в 1931 году в Украинской ССР, отец был артистом, мать пела в Минском оперном хоре. Тамара училась в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году. Затем переехала в Москву и училась в Московской консерватории.

Певица Миансарова известна нескольким поколениям советских людей, ее шлягеры принимали на ура и пели люди разных возрастов. Это «Черный кот», «Летка Енка», «Пусть всегда будет солнце», «Давай никогда не ссориться», «А за окном то дождь, то снег», «Рыжик» и другие.