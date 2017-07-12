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Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима за убийство Немцова

13.07.2017 11:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.


Фото: Reuters

Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.

Обвинение также просило назначить Дадаеву штраф в 200 тысяч рублей и лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Суд эти требования удовлетворил.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова свою вину не признают.

Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.

Рассмотрение дела об убийства Немцова началось в Московском окружном военном суде 2 октября 2016 года.

29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова виновными.

Заказчиком и организатором убийства следствие считает бывшего офицера батальона «Север» Руслана Мухудинова. Он находится в розыске и обвинение ему предъявлено заочно.

 
 
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Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.

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