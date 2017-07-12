Подарил сборники цитат и часы. Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с создателями межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которых наградил знаками отличия, а также сборниками своих цитат и памятными часами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.



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Сам запуск ракеты Ким Чен Ын назвал историческим событием, фундаментально изменившим стратегическое положение КНДР и «политическое мироустройство».

Он также выразил уверенность в том, что ученые, рабочие и чиновники, которые заняты в сфере оборонной промышленности, достигнут еще больших успехов в этом «священном испытании по созданию самых мощных военных гарантий».

Ранее в Пентагоне заявили, что землетрясение в КНДР не вызвано испытаниями ядерного оружия.