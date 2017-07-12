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Подарил сборники цитат и часы. Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
13.07.2017 13:01 — Новости Мира | Tut.by
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с создателями межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которых наградил знаками отличия, а также сборниками своих цитат и памятными часами,
Сам
Он также выразил уверенность в том, что ученые, рабочие и чиновники, которые заняты в сфере оборонной промышленности, достигнут еще больших успехов в этом «священном испытании по созданию самых мощных военных гарантий».
Ранее в Пентагоне заявили, что землетрясение в КНДР не вызвано испытаниями ядерного оружия.
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Сам запуск ракеты Ким Чен Ын назвал историческим событием, фундаментально изменившим стратегическое положение КНДР и "политическое мироустройство".
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