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Подарил сборники цитат и часы. Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты

13.07.2017 13:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с создателями межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которых наградил знаками отличия, а также сборниками своих цитат и памятными часами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.


Фото: Reuters

Сам запуск ракеты Ким Чен Ын назвал историческим событием, фундаментально изменившим стратегическое положение КНДР и «политическое мироустройство».

Он также выразил уверенность в том, что ученые, рабочие и чиновники, которые заняты в сфере оборонной промышленности, достигнут еще больших успехов в этом «священном испытании по созданию самых мощных военных гарантий».

Ранее в Пентагоне заявили, что землетрясение в КНДР не вызвано испытаниями ядерного оружия.

 
 
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Сам запуск ракеты Ким Чен Ын назвал историческим событием, фундаментально изменившим стратегическое положение КНДР и "политическое мироустройство".

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