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Суд поставил точку в деле об убийстве Бориса Немцова

13.07.2017 13:33 — Новости Мира | БДГ  
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Сегодня в России был вынесен приговор о громком убийстве политика Бориса Немцова.

Заура Дадаева, которого признали убийцей, приговорили к двадцати годам. Впрочем, расследование до сих пор вызывает вопросы.

29 июня Московский окружной военный сд признал всех подозреваемых по делу об убийстве политика виновными и не заслуживающими снисхождения. Приговор по делу был вынесен сегодня, 13 июля: суд признал непосредственным убийцей Немцова Заура Дадаева и приговорил его к 20 годам строгого режима (обвинение запрашивало для него высшую меру наказания - пожизненный срок) и лишило его всех военных регалий.

Довольно серьезные сроки получили и другие обвиняемые: Анзор Губашев – 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид — 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет строгого режима, Хамзат Бахаев —11 лет колонии.

При этом подсудимые не признали своей вины, ранее они неоднократно заявляли о давлении на них со стороны сотрудников внутренних дел и пытках. В 2015 году Заур Дадаев и Тамерлан Эскерханов, которых подозревали в убийстве Бориса Немцова, обратились в Комитет против пыток с жалобой на применение к ним недопустимых методов допроса. Тогда же, в 2015 году, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) смогли пообщаться в СИЗО "Лефортово" с арестованными по делу об убийстве Бориса Немцова. Тогда Заур Дадаев, который на тот момент уже признался в совершении преступления, сообщил правозащитникам, что он не убивал Немцова и его пытали.

Кроме того, даже после вынесения приговора остается неясной роль Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева в преступной группе. Помимо этого, суд так и не принял во внимание предоставленную ему информацию о том, что Немцову незадолго до гибели угрожали «кадыровцы».

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре российской столицы возле Кремля. По делу об убийстве были арестованы пять человек: Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Анзор и Шагид Губашевы, а также Хамзат Бахаев. Более половины россиян тогда высказали предположение, что следствие не установит имена настоящих заказчиков убийства, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

 
 
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Сегодня в России был вынесен приговор о громком убийстве политика Бориса Немцова. Заура Дадаева, которого признали убийцей, приговорили к двадцати годам. Впрочем,...

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