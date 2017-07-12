Суд поставил точку в деле об убийстве Бориса Немцова

Сегодня в России был вынесен приговор о громком убийстве политика Бориса Немцова.

Заура Дадаева, которого признали убийцей, приговорили к двадцати годам. Впрочем, расследование до сих пор вызывает вопросы.

29 июня Московский окружной военный сд признал всех подозреваемых по делу об убийстве политика виновными и не заслуживающими снисхождения. Приговор по делу был вынесен сегодня, 13 июля: суд признал непосредственным убийцей Немцова Заура Дадаева и приговорил его к 20 годам строгого режима (обвинение запрашивало для него высшую меру наказания - пожизненный срок) и лишило его всех военных регалий.

Довольно серьезные сроки получили и другие обвиняемые: Анзор Губашев – 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид — 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет строгого режима, Хамзат Бахаев —11 лет колонии.

При этом подсудимые не признали своей вины, ранее они неоднократно заявляли о давлении на них со стороны сотрудников внутренних дел и пытках. В 2015 году Заур Дадаев и Тамерлан Эскерханов, которых подозревали в убийстве Бориса Немцова, обратились в Комитет против пыток с жалобой на применение к ним недопустимых методов допроса. Тогда же, в 2015 году, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) смогли пообщаться в СИЗО "Лефортово" с арестованными по делу об убийстве Бориса Немцова. Тогда Заур Дадаев, который на тот момент уже признался в совершении преступления, сообщил правозащитникам, что он не убивал Немцова и его пытали.

Кроме того, даже после вынесения приговора остается неясной роль Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева в преступной группе. Помимо этого, суд так и не принял во внимание предоставленную ему информацию о том, что Немцову незадолго до гибели угрожали «кадыровцы».