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Песков прокомментировал поведение Трампа на встрече с Путиным

13.07.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Германии задал все интересующие его вопросы, в Кремле его поведение жестким не считают. Эволюции в оценках встречи со стороны Трампа в Кремле не видят, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

«Мы уже говорили, что президент [Трамп] задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал уверенные ответы президента Путина. Я не вижу здесь никакой эволюции», — заявил он.

Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что «очень жестко себя вел с президентом Путиным». «Наши отношения очень важны. Это отношения, которые могут спасти множество жизней, как, например, в случае с перемирием [в Сирии], никто больше не смог бы добиться этих отношений, кроме меня», — добавил президент США. Ранее Трамп рассказывал о том, что «надавил» на Путина по вопросам возможного вмешательства России в выборы 2016 года. По словам президента США, Владимир Путин категорически отрицал вмешательство.

Песков 10 июля говорил о том, что российский президент остался доволен прошедшей встречей с Трампом. У пресс-секретаря сложилось впечатление, что президент США «тоже остался удовлетворенным», говорил Песков. Трамп на следующий день после переговоров с Путиным назвал прошедшею встречу «потрясающей».

 
 
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Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Германии задал все интересующие его вопросы, в Кремле его поведение жестким не...

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