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Умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо

13.07.2017 16:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Лауреат Нобелевской премии мира умер 13 июля в университетской клинике города Шеньян на северо-востоке Китая. Утром 12 июля поступили сообщения, что состояние здоровья Лю Сяобо вновь ухудшилось, у него заражение крови и отказали жизненно важные органы.

В июне текущего года в связи с болезнью Лю Сяобо освободили из тюрьмы, где он отбывал 11-летний срок. Правозащитника арестовали в 2008 году после того, как он подписал манифест «Хартия-2008» с призывом к демократическим реформам в Китае. В 2009 году Лю Сяобо приговорили к 11 годам лишения свободы за «подрыв государственного строя».

В 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира «за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае». Власти Китая назвали решение нобелевского комитета «непристойным». Жену правозащитника посадили под домашний арест, а место, отведенное для лауреата при вручении премии в Осло, осталось пустым.

 
 
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В 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира "за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае".

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