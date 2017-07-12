Для защитников природы 2016 год стал самым кровавым в истории

По меньшей мере 200 защитников природы были убиты в мире в 2016 году. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 13 июля, докладе НКО Global Witness . Прошлый год стал самым «черным» для экологов, утверждают правозащитники.



Снимок из отчета "Защитники Земли" из отчета Global Witness

По данным Global Witness, 49 человек были убиты в Бразилии, 37 — в Колумбии, 28 — на Филиппинах, 16 — в Индии и 11 — в Никарагуа. Это — страны, где защитников природы убивали больше всего.

«Борьба за защиту планету все быстрее набирает обороты, а ее цена измеряется в человеческих жизнях», — отмечается в отчете организации.

В НКО обеспокоены как ростом убийств активистов-экологов (в 2015 году их было 185), так и расширением списка стран, где такие убийства происходят (в 2015 году правозащитники насчитали 16 стран, а в 2016-м уже 24).

В 40% случаев убийств, речь идет о жертвах из автохтонного населения, защищавших от застройки свои земли, на которых веками жили поколения их предков, отмечается в докладе.

Global Witness подчеркивает ответственность инвесторов и девелоперов, как государственных, так и частных, которые, по их мнению, слишком часто бездействуют и никак не комментируют подавление протестов защитников природы.

Самое высокое количество убийств активистов зафиксировано в Латинской Америке. Все более напряженной становится ситуация в некоторых регионах Индии, где, по сравнению с 2015 годом, количество убийств увеличилось втрое. В Африке наиболее опасной остается борьба с браконьерами и защита заповедников. Наихудшая ситуация зафиксирована в Демократической республике Конго, где были убиты девять человек. Защитников природы убивали в ЮАР, Камеруне, Танзании, Уганде и Зимбабве.

Кроме того, реальное количество убийств может быть гораздо выше, подчеркивают в Global Witness.