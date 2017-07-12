Лю Сяобо: диссидент без врагов и ненависти

Лю Сяобо, критик коммунистического режима Китая, не переставал вести мирную борьбу за права человека и демократию, даже находясь в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира скончался 13 июля.



Лю Сяобо не смог присутствовать на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира в Осло. Фото: Reuters

Лю Сяобо был настоящим китайским патриотом. Человеком, у которого было свое видение, который выполнял свою миссию для страны. Он не дал себя запугать всемогущей Коммунистической партии Китая. С удивительной стойкостью диссидент отстаивал свою позицию и был убежден в том, что не однопартийная диктатура коммунистов, а демократия и правовое государство являются благом для КНР.

Железная воля, бесконечное мужество и жизнелюбие

Лю Сяобо всегда знал, какие трудности его ожидают в связи с его политическими взглядами.

«Лишиться свободы — это профессиональный риск диссидента», — сказал он в интервью DW летом 2007 года. Тогда, в преддверии Олимпийских игр в Пекине, китайские власти чуть приоткрыли завесу для иностранных СМИ. В холле гостиницы сидел маленький, хрупкий человек в очках, коротко стриженный — интеллектуал, каких можно видеть в книгах, но с железной волей, бесконечным мужеством, чувстом юмора и жизнелюбием.

К тому времени Лю уже успел побывать за решеткой. В 1990-х годах он трижды попадал в тюрьму, где провел в общей сложности около 5 лет. Первый раз — в июне 1989 года, после жестокого подавления восстания представителей китайского демократического движения. Тогда Лю только вернулся в Китай из США, где занимался научными исследованиями. Он хотел быть частью демократического движения.

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года он играл важную роль в том, чтобы дать возможность студентам, которые протестовали на площади Тяньаньмэнь, мирно разойтись, он призывал власти КНР и силовиков не устраивать расправы над ними. Таким образом Лю позаботился о том, чтобы при вооруженном разгоне протестов, на который решились китайские власти, не погибло еще больше народа. Жестокое подавление восстания на Тяньаньмэнь очень сильно повлияло на Лю Сяобо. Как один из выживших он чувствовал своим долгом продолжать бороться за справедливость. «Я обязан никогда не сдаваться. Это мой долг перед погибшими», — подчеркивал Лю Сяобо в интервью DW в 2007 году.

«Хартия 08»

В декабре 2008 года Лю Сяобо вместе с 300 другими китайскими интеллектуалами и гражданскими активистами опубликовал «Хартию 08». В этом манифесте были изложены требования о проведении демократических реформ в Китае мирным путем. В документе было предложено 19 шагов, которые улучшили бы ситуацию с правами человека в стране.

Среди требований шла речь о независимой юстиции, свободе собраний, конце однопартийной системы. Режим воспринял это как лобовую атаку. Она казалась чрезвычайно опасной еще и потому, что под манифестом подписались представители интеллигенции, выражающие различные политические взгляды и относящиеся к разным лагерям.

Через короткое время Лю Сяобо был арестован как основной инициатор манифеста. Ему не повезло — в Китае не было независимого правосудия. 25 декабря 2009 года Лю был признан виновным в «попытке подрыва государственного строя» и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Джон Камм, основатель американского движения «Диалог», констатировал, что Лю Сяобо получил самый большой с 1997 года тюремный срок по обвинению в попытке государственного переворота.

Руководители Китая знали, что во время рождественских праздников многие корреспонденты западных СМИ находятся у себя на родине, и это подходящий момент для вынесения приговора — он гарантирует минимальную огласку и избавляет от негативной реакции международного сообщества.

«У меня нет врагов»

Реакция самого Лю Сяобо на арест, судебный процесс и приговор стала известна миру в феврале 2010 года. В одном из своих эссе диссидент написал: «Я хочу сказать режиму, который лишил меня свободы, что у меня нет врагов». Обращаясь к полицейским, прокурорам и судьям Лю подчеркнул: «Я не согласен со слежкой, арестом, приговором. Но я уважаю ваши профессии и уважаю вас как личностей».

Он предостерегал от ненависти: «Ненависть пожирает мудрость и совесть человека. Враждебность может отравить дух нации, разрушить толерантность и человечность, закрыть путь к прогрессу и демократии. Я надеюсь, что я в состоянии ответить на враждебность режима лучшими намерениями и ненависть победить любовью».

Этот текст Лю Сяобо был прочитан во время его самого известного «выступления» — пустой стул, на котором должен был сидеть политический заключенный, стоял на подиуме во время церемонии вручения Лю Сяобо Нобелевской премии мира в декабре 2010 года в Осло. Норвежский комитет удостоил китайского диссидента этой награды за его «долгую, лишенную насилия борьбу за фундаментальные права человека в Китае».

Арест жены Лю Сяобо

Жене Лю Сяобо не разрешили поехать в Осло на церемонию вручения ее мужу Нобелевской премии мира. С 2010 года художница находится под домашним арестом. До этого, когда журналисты еще могли говорить с ней, она сказала DW о своем муже так: «Лю Сяобо — человек невероятной силы воли. Если он верит в какую-то цель, он будет идти по направлению к ней, даже если знает, что никогда ее не достигнет. В нем есть какое-то невероятное упрямство».

Все просьбы, обращенные к китайскому правительству, разрешить выпустить из тюрьмы смертельно больного Лю Сяобо долго были напрасными. В конце июня 2017 года его все же освободили из заключения , чтобы поместить в больницу. У Лю Сяобо диагностировали рак печени в последней стадии. Его адвокат заявил о том, что по состоянию здоровья Лю Сяобо должен проходить медицинское лечение. Власти Китая не разрешили нобелевскому лауреату и его супруге выехать на лечение за границу. 13 июля Лю Сяобо скончался в возрасте 61 года.