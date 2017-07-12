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Лавров: Россия осуществляет не поддержку Асада, а предотвращает повторение судьбы Ирака

13.07.2017 20:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия занимается не поддержкой президента Сирии Башара Асада, а предотвращает в арабской республике то, что произошло с Ираком. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени Курта Кербера.


Фото: пресс-служба МИД России

«Что касается Асада, то мы его не поддерживаем, мы просто категорически не хотим повторять то, что произошло в Ираке, когда почти у всех на Западе было желание ликвидировать „этого диктатора“ [Саддама Хусейна], — сказал Лавров, отметив, что во время кампании против Хусейна „Германия была в стороне и Франция была в стороне“. — Я боюсь, как бы страну не ликвидировали вместе с ним, там сейчас очень непростые процессы. В Ливии просто государственность была подорвана, и тоже потому что хотели ликвидировать Муаммара Каддафи».

Лавров подчеркнул, что на сирийском векторе российская внешняя политика опирается на нормы международного права и решения СБ ООН. «Мы привержены резолюциям СБ ООН, в случае с Сирией там записано черным по белому, что судьбу Сирии может решить только сирийский народ, — сказал министр. — За это голосовали все, и этот проект готовился в рамках Международной группы поддержки Сирии, где Германия является полноправным членом. Потом его одобрил Совет Безопасности ООН».

Глава МИД РФ отметил присутствие в зале известного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который в недавнем интервью назвал российскую внешнюю политику «катастрофой». «Интересно, как он охарактеризует политику тех, кто устраивал „Большой Ближний Восток“ в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене. Наверное, там — триумфы?» — задал он риторический вопрос. «Мы не гонимся за похвалами, но мы вполне можем объяснить, ради чего мы делаем те или иные внешнеполитические вещи», — сказал Лавров в заключение.

 
 
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Глава МИД РФ подчеркнул, что на сирийском векторе российская политика опирается на нормы международного права и решения СБ ООН.

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