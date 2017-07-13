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В Канаде госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

13.07.2017 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-президент США 92-летний Джимми Картер был госпитализирован в четверг в Канаде в связи с обезвоживанием организма. Об этом сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на международную благотворительную организацию «Обитель человечества» (Habitat of Humanity), в деятельности которой активно участвует 39-й президент США.


Джимми Картер. Фото: Reuters

Картер, занимавший пост президента США в 1977-1981 годах, вместе с супругой Розалин участвовал в благотворительной акции по строительству жилья в городе Виннипег канадской провинции Манитоба и из-за жары почувствовал себя плохо. С целью наблюдения за его состоянием экс-президент США был доставлен в ближайшую больницу.

«Президент Картер сообщил нам, что теперь чувствует себя хорошо, он был доставлен в госпиталь для наблюдения», — сообщил Fox News представитель «Обители человечества».

Экс-политик в общей сложности 34 раза участвовал в проектах организации, цель которых — строительство жилья для малообеспеченных семей.

В августе 2016 года Картер сообщил, что у него диагностирована меланома, распространившаяся на головной мозг. В марте он сообщил, что более не нуждается в противораковой терапии, но возобновит ее в случае, если возникнет необходимость.

 
 
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Бывшему американского лидеру стало плохо из-за жары во время благотворительной акции, в которой он и его супруга принимали участие.

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