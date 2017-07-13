В Белом доме назвали условия возврата российской дипсобственности

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос возвращения России двух находящихся с декабря прошлого года под арестом дипломатических объектов, желая «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству», заявил заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка в интервью CNN. Его слова приводит Washington Examiner.



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«Дело в том, что мы, возможно, не разделяем одну и ту же философию, мы можем не придерживаться одного и того же политического взгляда на мир, но факт в том, что есть ряд проблем, представляющих общий интерес», — отметил он.

Горка сказал, что Белый дом может принять решение о возврате объектов, если увидит «добросовестность» России, приведя в пример недавнее соглашение с Москвой о прекращении огня в Сирии.

«Помните, что в Сирии убиты более 400 тысяч человек. Это ужасно. Но если мы сможем увидеть добрую волю, которая идет из Кремля в отношении таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс на то, что [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами», — сказал Горка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва уже слишком долго ждет действий Вашингтона по возвращению России дипломатической собственности. Он подчеркнул, что терпение российской стороны уже на исходе. По его словам, Москва не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер.

29 декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Также им был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Он подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.