В Минобороны России заявили о шести перехватах иностранных воздушных судов за неделю

Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 летательных аппаратов других стран.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — указывается в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели три инспекции на территории зарубежных государств: в США и Норвегии — в рамках Договора по открытому небу, в Испании — в соответствии с Венским документом 2011 года. Над территорией РФ был совершен наблюдательный полет совместной миссией Польши и Словакии.