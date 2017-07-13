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В Минобороны России заявили о шести перехватах иностранных воздушных судов за неделю

14.07.2017 07:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 летательных аппаратов других стран.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — указывается в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели три инспекции на территории зарубежных государств: в США и Норвегии — в рамках Договора по открытому небу, в Испании — в соответствии с Венским документом 2011 года. Над территорией РФ был совершен наблюдательный полет совместной миссией Польши и Словакии.

 
 
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По данным Минобороны РФ, воздушную разведку вдоль границ России вели 20 летательных аппаратов других стран.

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