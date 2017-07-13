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В Сенате США Москву обвинили в организации госпереворота в Черногории
14.07.2017 08:08 — Новости Мира | Tut.by
На заседании, посвященном роли РФ в неудавшейся попытке свержения правительства Черногории в 2016 году, американские сенаторы пришли к выводу, что путчем руководили из Кремля.
Комитет Сената США по вооруженным силам в четверг, 13 июля, обвинил Москву в организации попытки антиправительственного путча в Черногории в 2016 году, пишет издание Foreign Policy. На специальном заседании, посвященном этим событиям, вице-президент Атлантического совета США Дэймон Уилсон заявил, что переворот в Черногории был российским планом «Б». Его осуществили после того, как другие меры, такие как агитация против вступления в НАТО, влияние сербской православной церкви, кампания в СМИ и социальных сетях не помогли Кремлю добиться нужного ему итога выборов в этой балканской стране.
В связи с этим Уилсон предложил усовершенствовать стратегию США в отношении РФ и сделать ставку на экономические санкции лишь как на один из ее инструментов.
«Теневая война» Кремля в борьбе за мировое влияние
Москва ведет «теневую войну», главная цель которой — дестабилизировать западный мир и создать образ России как второго полюса мировой власти, противоположного США. Об этом заявил на заседании эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайский. «Европа является основным полем битвы в этой борьбе за влияние, в которой Москва не признает независимость или целостность ни одного из попавших в ее поле зрения государств», — заявил он, подчеркнув, что Балканы видятся Москве «мягким подбрюшьем Европы».
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Ранее, осенью 2016 года прокуратура Черногории объявила о предотвращении
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На заседании, посвященном роли РФ в неудавшейся попытке свержения правительства Черногории в 2016 году, американские сенаторы пришли к выводу, что путчем руководили...
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