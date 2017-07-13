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В Сенате США Москву обвинили в организации госпереворота в Черногории

14.07.2017 08:08 — Новости Мира | Tut.by  
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На заседании, посвященном роли РФ в неудавшейся попытке свержения правительства Черногории в 2016 году, американские сенаторы пришли к выводу, что путчем руководили из Кремля.


Фото: Галина Ломако

Комитет Сената США по вооруженным силам в четверг, 13 июля, обвинил Москву в организации попытки антиправительственного путча в Черногории в 2016 году, пишет издание Foreign Policy. На специальном заседании, посвященном этим событиям, вице-президент Атлантического совета США Дэймон Уилсон заявил, что переворот в Черногории был российским планом «Б». Его осуществили после того, как другие меры, такие как агитация против вступления в НАТО, влияние сербской православной церкви, кампания в СМИ и социальных сетях не помогли Кремлю добиться нужного ему итога выборов в этой балканской стране.

В связи с этим Уилсон предложил усовершенствовать стратегию США в отношении РФ и сделать ставку на экономические санкции лишь как на один из ее инструментов.

«Теневая война» Кремля в борьбе за мировое влияние

Москва ведет «теневую войну», главная цель которой — дестабилизировать западный мир и создать образ России как второго полюса мировой власти, противоположного США. Об этом заявил на заседании эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайский. «Европа является основным полем битвы в этой борьбе за влияние, в которой Москва не признает независимость или целостность ни одного из попавших в ее поле зрения государств», — заявил он, подчеркнув, что Балканы видятся Москве «мягким подбрюшьем Европы».

5 июня 2017 года Черногория стала 29-м членом НАТО. Решение о вступлении в Североатлантический альянс, принятое парламентом страны в конце апреля, далось депутатам нелегко: голосованию предшествовала длительная политическая борьба. На итоговом заседании присутствовало чуть более половины депутатов: в это время оппозиция проводила у здания парламента акцию протеста.

Ранее, осенью 2016 года прокуратура Черногории объявила о предотвращении попытки госпереворота и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.

 
 
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На заседании, посвященном роли РФ в неудавшейся попытке свержения правительства Черногории в 2016 году, американские сенаторы пришли к выводу, что путчем руководили...

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