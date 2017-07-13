|
ИГ приписало себе последние атаки в Париже и Брюсселе
14.07.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by
Неудавшиеся теракты на Елисейских полях и центральном вокзале Брюсселя совершили террористы группировки «Исламское государство». Об этом сообщили эксперты по джихадистской пропаганде.
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за неудавшиеся попытки терактов в Париже и Брюсселе. Об этом сообщило в четверг, 13 июля, агентство dpa со ссылкой на американское издание, специализирующееся на анализе джихадистской пропаганды.
По данным экспертов, группировка опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками.
19 июня на Елисейских полях легковой автомобиль, начиненный емкостями с газом,
Днем позже, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя был застрелен 36-летний мужчина с поясом смертника. Один из дежуривших там военнослужащих убил неизвестного, на котором был пояс с взрывчаткой, после того как произошел небольшой взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным экспертов, группировка опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии