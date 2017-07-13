ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ИГ приписало себе последние атаки в Париже и Брюсселе

14.07.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неудавшиеся теракты на Елисейских полях и центральном вокзале Брюсселя совершили террористы группировки «Исламское государство». Об этом сообщили эксперты по джихадистской пропаганде.


Фото: Reuters

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за неудавшиеся попытки терактов в Париже и Брюсселе. Об этом сообщило в четверг, 13 июля, агентство dpa со ссылкой на американское издание, специализирующееся на анализе джихадистской пропаганды.

По данным экспертов, группировка опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками.

19 июня на Елисейских полях легковой автомобиль, начиненный емкостями с газом, врезался в полицейскую машину и загорелся. Обошлось без жертв. Управлявший им 31-летний водитель был вооружен и после столкновения получил тяжелые ранения, в результате которых умер.

Днем позже, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя был застрелен 36-летний мужчина с поясом смертника. Один из дежуривших там военнослужащих убил неизвестного, на котором был пояс с взрывчаткой, после того как произошел небольшой взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным экспертов, группировка опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Сенате США Москву обвинили в организации госпереворота в Черногории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика