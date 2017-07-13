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Россия предупредила о новых ракетных запусках у берегов Сирии
14.07.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by
В предстоящие две недели российские военные готовят ракетные запуски у берегов Сирии. Об этом сообщает
Согласно предупреждениям, ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля, с 08.00 и 18.00 мск. Как отмечает агентство, этот же район моря ранее закрывался для проведения запусков ракет «Калибр» российских фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодки «Краснодар».
Шесть крылатых ракет «Калибр» были запущены по позициям исламистов в Сирии
За запуском российских ракет наблюдали американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon. Они произвели облет района пуска ракет на высоте 8 тыс. метров.
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Согласно предупреждениям, ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля, с 08.00 и 18.00 мск.
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