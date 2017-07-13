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Россия предупредила о новых ракетных запусках у берегов Сирии

14.07.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by  
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В предстоящие две недели российские военные готовят ракетные запуски у берегов Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ​международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Согласно предупреждениям, ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля, с 08.00 и 18.00 мск. Как отмечает агентство, этот же район моря ранее закрывался для проведения запусков ракет «Калибр» российских фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодки «Краснодар».

Шесть крылатых ракет «Калибр» были запущены по позициям исламистов в Сирии 23 июня. По данным Минобороны, в результате были поражены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ в сирийской провинции Хама.

За запуском российских ракет наблюдали американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon. Они произвели облет района пуска ракет на высоте 8 тыс. метров.

 
 
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Согласно предупреждениям, ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля, с 08.00 и 18.00 мск.

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