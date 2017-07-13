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Кадыров назвал странным приговор убийцам Немцова

14.07.2017 10:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор убийцам политика Бориса Немцова. Об этом, как сообщается на сайте чеченского правительства, политик заявил на совещании с руководством подразделений МВД. Прямая речь Кадырова по поводу приговора в сообщении не приводится.


Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, Шадид Губашев, Анзор Губашев и Заур Дадаев во время слушания дела в Московском военном окружном суде за день до приговора. Фото: Reuters

В сообщении говорится, что странным Кадырову показался приговор бывшему бойцу чеченского батальона Внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, которого суд признал непосредственным исполнителем убийства. По мнению Кадырова, Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима «при сомнительных доказательствах вины», говорится на сайте правительства Чечни.

Отмечается, что просьба стороны обвинения назначить Дадаеву пожизненный срок, вызвала у Кадырова «недоумение». Он подчеркнул, что ему не известны случаи, когда по подобным делам давали пожизненные сроки.

13 июля суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Немцова к срокам от 11 до 20 лет. Все подсудимые не признали свою вину. Следствие не смогло найти организатора преступления, которым, по версии СК, был Руслан Мухудинов, также служивший в правоохранительных структурах Чечни.

 
 
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По его мнению, Заура Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима "при сомнительных доказательствах вины".

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