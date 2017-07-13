|
Кадыров назвал странным приговор убийцам Немцова
14.07.2017 10:00 — Новости Мира | Tut.by
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным
В сообщении говорится, что странным Кадырову показался приговор бывшему бойцу чеченского батальона Внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, которого суд признал непосредственным исполнителем убийства. По мнению Кадырова, Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима «при сомнительных доказательствах вины», говорится на сайте правительства Чечни.
Отмечается, что просьба стороны обвинения назначить Дадаеву пожизненный срок, вызвала у Кадырова «недоумение». Он подчеркнул, что ему не известны случаи, когда по подобным делам давали пожизненные сроки.
13 июля суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Немцова к срокам от 11 до 20 лет. Все подсудимые не признали свою вину. Следствие не смогло найти организатора преступления, которым, по версии СК, был Руслан Мухудинов, также служивший в правоохранительных структурах Чечни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его мнению, Заура Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима "при сомнительных доказательствах вины".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии