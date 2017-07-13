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В Иерусалиме трое неизвестных открыли огонь по полицейским
14.07.2017 11:12 — Новости Мира | Tut.by
В Иерусалиме трое неизвестных открыли огонь по группе полицейских, в результате чего пострадали три человека, передает
Сообщается, что инцидент произошел у Львиных ворот Старого города — обнесенного стеной оживленного исторического центра Иерусалима.
Полицейским удалось нейтрализовать террористов. В результате инцидента пострадали три человека, двое из которых в критическом состоянии.
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Полицейским удалось нейтрализовать террористов. В результате инцидента пострадали три человека, двое из которых в критическом состоянии.
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