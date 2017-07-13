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Трамп восхитился "прекрасной формой" жены Макрона. Как президент США с супругой побывали во Франции
14.07.2017 12:35 — Новости Мира | Tut.by
Во время визита во Францию президент США Дональд Трамп похвалил первую леди страны за то, что она «в такой прекрасной форме», сообщают СМИ со ссылкой на
Во время общения первых лиц в Доме Инвалидов в Париже Дональд Трамп повернулся к Брижит Макрон и сказал ей: «Вы в такой хорошей форме». После чего Трамп то же самое повторил и ее мужу — президенту Франции Эммануэлю Макрону. Затем снова повернулся к первой леди и добавил: «Прекрасно».
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Во время визита во Францию президент США Дональд Трамп похвалил первую леди страны за то, что она "в такой прекрасной форме"
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