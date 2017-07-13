Во время визита во Францию президент США Дональд Трамп похвалил первую леди страны за то, что она «в такой прекрасной форме», сообщают СМИ со ссылкой на видео , размещенное на странице в Facebook французского президента.



На фото: Брижит и Эммануэль Макрон, Дональд и Мелания Трамп, Париж, 13 июля 2017 года. Фото: Reuters

Во время общения первых лиц в Доме Инвалидов в Париже Дональд Трамп повернулся к Брижит Макрон и сказал ей: «Вы в такой хорошей форме». После чего Трамп то же самое повторил и ее мужу — президенту Франции Эммануэлю Макрону. Затем снова повернулся к первой леди и добавил: «Прекрасно».



Фото: Reuters

Помимо официальных переговоров , две супружеские четы провели довольно много времени вместе: поужинали в ресторане на Эйфелевой башне, прошлись по музею Дома Инвалидов, побывали в соборе Нотр-Дам и прокатились по Сене.



Ужин в ресторане на Эйфелевой башне, Париж, 13 июля 2017 года. Фото: Reuters



В музее Дома Инвалидов, Париж, 13 июля 2017 года. Фото: Reuters



В парижском соборе Нотр-Дам, 13 июля 2017 года. Фото: Reuters



После лодочной прогулки по Сене, Париж, 13 июля 2017 года. Фото: Reuters