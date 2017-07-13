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Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам
14.07.2017 15:54 — Новости Мира | Tut.by
Дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы. Москва может в ответ принять меры в отношении сотрудников американского посольства, заявила представитель МИДа.
Власти США не выдают визы российским дипломатам, которых Москва планирует отправить в США вместо
«Обе проблемы пока не решены. Отобранные объекты не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — отметила Захарова. Власти США предпринимают попытки увязать ситуации «совсем из другой оперы» с ситуацией вокруг дипломатической собственностью в США и высылкой дипломатов, добавила представитель МИДа. Такие увязки Захарова назвала «абсолютно неприемлемыми».
Если ситуация с
«Чем ответить, есть. Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне, соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто „уравнять“ персонал. Тем более что под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона», — добавила официальный представитель МИДа.
Захарова рассказала о проблемах с визами после того, как сообщила о запланированных на 17 июля двусторонних консультациях в Вашингтоне по проблемам двусторонних отношений. Их проведут замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и старший заместитель госсекретаря США Томас Шэннон, сказала спикер российского дипломатического ведомства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 июля заявлял, что «терпение» Москвы в связи с ситуацией вокруг арестованной дипломатической собственности «на исходе». «Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — предупредил он.
В Госдепе США 29 декабря объявили 35 российских дипломатов персонами нон грата, а также заявили о закрытии двух дипломатических резиденций на территории страны — в Нью-Йорке и Мэриленде.
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Дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы. Москва может в ответ принять меры в отношении...
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