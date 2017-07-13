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Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам

14.07.2017 15:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы. Москва может в ответ принять меры в отношении сотрудников американского посольства, заявила представитель МИДа.


Мария Захарова. Фото: Reuters

Власти США не выдают визы российским дипломатам, которых Москва планирует отправить в США вместо выдворенных в конце декабря 2016 года сотрудников. Такое заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов. Прямая трансляция брифинга велась на официальной странице министерства в Facebook.

«Обе проблемы пока не решены. Отобранные объекты не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — отметила Захарова. Власти США предпринимают попытки увязать ситуации «совсем из другой оперы» с ситуацией вокруг дипломатической собственностью в США и высылкой дипломатов, добавила представитель МИДа. Такие увязки Захарова назвала «абсолютно неприемлемыми».

Если ситуация с дипломатическими дачами и визами для новых сотрудников посольства не изменится в ближайшее время, Москве «придется принимать ответные меры», заявила она.

«Чем ответить, есть. Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне, соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто „уравнять“ персонал. Тем более что под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона», — добавила официальный представитель МИДа.

Захарова рассказала о проблемах с визами после того, как сообщила о запланированных на 17 июля двусторонних консультациях в Вашингтоне по проблемам двусторонних отношений. Их проведут замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и старший заместитель госсекретаря США Томас Шэннон, сказала спикер российского дипломатического ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 июля заявлял, что «терпение» Москвы в связи с ситуацией вокруг арестованной дипломатической собственности «на исходе». «Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — предупредил он.

В Госдепе США 29 декабря объявили 35 российских дипломатов персонами нон грата, а также заявили о закрытии двух дипломатических резиденций на территории страны — в Нью-Йорке и Мэриленде.

 
 
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Дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы. Москва может в ответ принять меры в отношении...

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