Трамп рассказал, когда пригласит Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил в четверг журналистам.



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«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.

У него также поинтересовались, поднимал ли он в ходе каких-либо переговоров с Путиным вопрос снятия санкций с РФ. «Он никогда не поднимал этот вопрос [о санкциях]. Мы говорили о санкциях, которые хочет утвердить Конгресс, но вкратце», — сказал Трамп. Он заверил прессу, что «лишь хочет заключать прекрасные сделки с Россией».

Президент США также заявил, что не верит в то, что российский коллега поддерживал его перед американскими президентскими выборами.

«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: „За кого вы были на самом деле?“ Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня», — сказал он.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге 7 июля. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных 30 минут. Сообщалось, что президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.