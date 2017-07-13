Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях

Масштабный военный парад прошел в пятницу на Елисейских полях в Париже по случаю главного национального праздника республики. В этом году торжества были приурочены к 100-летию вступления США в Первую мировую войну, по такому случаю вместе с французскими солдатами по главному парижскому проспекту промаршировали также американские военнослужащие. Принимали парад президент Франции Эмманюэль Макрон и прибывший с первым официальным визитом в Париж глава США Дональд Трамп.



Фото: Reuters

Смотр войск

По традиции торжества под звуки фанфар военного оркестра открывал президент Франции. Для Эмманюэля Макрона, избранного на высший пост в мае, это первый парад 14 июля в новом качестве. В сопровождении конного и мотоциклетного эскорта Республиканской гвардии он провел смотр парадного построения войск, расположившегося на всем протяжении Елисейских полей.



Фото: Reuters

Объезд строя Макрон проводил, стоя в армейском внедорожнике с открытым верхом и поочередно приветствуя каждое подразделение военнослужащих. Вместе с ним военных приветствовал начальник главного штаба Вооруженных сил Франции, генерал Пьер де Вилье. До последнего момента участие генерала оставалось под вопросом из-за его серьезных разногласий с Макроном по вопросу сокращения военного бюджета.

Источники в армейских кругах до сих пор не исключают, что уже к концу дня генерал де Вилье все же может подать в отставку, протестуя против сокращения денежного довольствия армии, недавно анонсированного правительством.

Завершив смотр войск, президент направился к трибуне почетных гостей, где его встречал премьер-министр Эдуар Филипп, другие министры правительства и председатели обеих палат парламента. Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Брижит расположился в первом ряду ложи, где были также приготовлены кресла для Дональда Трампа и его жены Мелании. Свои места американская президентская чета заняла чуть ранее, прибыв из расположенного по соседству посольства США, пока Макрон еще проводил смотр парадного построения.

Франко-американский парад

Главной темой нынешних торжеств в Париже стало столетие присоединения США к Первой мировой войне на стороне Антанты. Перед основной частью парада гостям церемонии на больших экранах, установленных на площади Согласия и Елисейских полях, был показан документальный фильм с кадрами кинохроники о боевом пути американских солдат в Европе. Для США, долгое время исповедовавших политику изоляционизма, это был первый в истории опыт участия в вооруженном конфликте в Старом Свете.



Американские военные в шлемах времен Первой мировой войны на параде в Париже, 14 июля 2017 года. Фото: Reuters

По традиции, открывала основную часть парада пилотажная группа ВВС Франции «Патруй де Франс» на самолетах Alphajet, которые прочертили в небе над Парижем французский триколор, совпадающий с национальными цветами США. На этот раз их сопровождали также американские летчики на истребителях F-16 и F-22.

Наземную часть парада также открывали американцы. В первых рядах по брусчатке Елисейских полей прошагали военнослужащие Первой пехотной дивизии США в исторической униформе времен Первой мировой войны. Это соединение было создано сто лет назад специально для размещения на европейском театре военных действий.

Едва строй американских солдат подошел к трибуне почетных гостей, президент Дональд Трамп поднялся со своего места и отдал воинское приветствие своим солдатам. Вслед за американским лидером сразу же начали подниматься и французские руководители во главе с Эмманюэлем Макроном.

За военными из США один за другим проследовали подразделения французской армии, жандармерии, полиции, таможни и пожарно-спасательной службы. Закрывали же шествие по традиции солдаты Иностранного легиона, исторически использующие более медленный шаг во время торжественных маршей. «Легионеры» также традиционно выделяются на общем фоне бородами неуставной длины, а также особой униформой с фартуками и топорами.

Финальным аккордом в этом году стало новшество в виде выступления сводного оркестра французских ВС, органов правопорядка и пожарно-спасательной службы. Музыканты выступили перед трибуной почетных гостей, где парад встречали Макрон и Трамп. Сперва они сыграли песню «Нисса ла белла» — исторический гимн города Ниццы, где сегодня почитают память жертв теракта, совершенного там год назад и унесшего жизни 86 человек.

Затем были исполнены национальные гимны США и Франции, за чем последовало музыкальное попурри: духовой оркестр исполнил в собственной аранжировке несколько песен известной французской электронной группы Duft Punk и еще несколько популярных мелодий.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В общей сложности в параде приняли участие более 3,7 тыс. военнослужащих, сотрудников полиции, жандармерии и пожарно-спасательных служб. Была задействована 241 лошадь из конюшен Республиканской гвардии, 211 единица спецтехники, включая мотоциклы, грузовые машины, бронетранспортеры, танки, 63 самолета и 29 вертолетов.

Праздник 14 июля широко отмечается по всей Франции народными гуляньями и фейерверками. В Париже до недавних пор 14 июля оставался единственным днем в календаре, когда в городе устраивалось большое пиротехническое шоу, главный фейерверк страны запускают с площадки перед Эйфелевой башней. За салютом на улицах и с балконов домов наблюдают десятки тысяч жителей столицы и туристов.

Дружба навек

Продолжая курс на коренное переосмысление стиля общения президента республики с общественностью, Эмманюэль Макрон объявил, что не будет в этот раз выходить в телеэфир с большим интервью по случаю праздника 14 июля. Тем самым новый глава государства решил прервать давнюю политическую традицию, заложенную во Франции президентом Валери Жискар-д'Эстеном еще в 1970 годы. Наряду с новогодним обращением «Интервью 14 июля» было все эти годы практически обязательным сеансом общения главы республики с прессой — лишь Николя Саркози после 2008 года частично отступил от этой традиции.

Вместо интервью Макрон в этот раз предпочел выступить с речью с трибуны на площади Согласия. Его обращение к нации продлилось не более шести минут. Своим согражданам президент напомнил о важности ценностей «свободы, равенства и братства» и пожелал всем хорошего праздника.



Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон наблюдают за авиашоу во время парада. 14 июля 2017 года. Фото: Reuters

При этом основную часть своего выступления французский президент посвятил теме франко-американской дружбы, тепло поблагодарив своего коллегу Дональда Трампа за согласие приехать в Париж в день Национального праздника 14 июля. Как подчеркнул Макрон, «история Франции не начинается 14 июля 1789 года», когда было положено начало Великой французской революции, однако именно тогда французский народ «показал, каким идеалам он хочет следовать».

«Мы нашли [с тех пор] надежных союзников, друзей, которые приходили нам на помощь. США — из их числа, именно поэтому ничто нас никогда не разделит», — указал он.

«Присутствие сегодня рядом со мной президента Соединенных Штатов, господина Дональда Трампы и его супруги — знак дружбы, которая проходит через все времена, и я хочу здесь поблагодарить их, поблагодарить США за выбор, сделанный сто лет назад», — сказал Макрон под бурные аплодисменты гостей церемонии.

Особое гостеприимство Макрон оказывал Трампу во время всей церемонии. Еще в ее начале он тепло приветствовал гостя, похлопав по плечу. На протяжении всего парада французский президент, уверенно владеющий английским языком, обменивался с Трампом репликами, не прибегая к услугам переводчика.

Годовщина в Ницце

Сразу после торжественной церемонии в Париже Эмманюэль Макрон вылетел в Ниццу. Там он сегодня возглавит мемориальные мероприятия по случаю первой годовщины теракта, совершенного в этом городе на Лазурном берегу Франции 14 июля 2016 года.



Фото: Reuters

В тот день тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной Ниццы, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Среди погибших оказалось две россиянки: Виктория Савченко и Алина Богданова.

Теракт устроил выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, который был ликвидирован полицейскими на месте. Спустя несколько дней после атаки ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), которая заочно объявила террориста «своим солдатом». Власти республики после случившегося продлили срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 13 ноября 2015 года в Париже, еще на шесть месяцев.