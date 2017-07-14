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На Донбассе ранили депутата Верховной рады, которого прокуратура пыталась лишить неприкосновенности
14.07.2017 23:27 — Новости Мира | Tut.by
Народного депутата фракции «Народный фронт» Верховной рады Украины Евгения Дейдея ранили на Донбассе. Об этом сообщает телеканал «
В прифронтовой Авдеевке ранен нардеп от «Народного фронта» 30-летний Евгений Дейдей. Как сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу полка «Киев», у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82-го калибра в ногу. Нардеп был доставлен в госпиталь.
По факту ранения депутата прокуратурой
21 июня Генпрокуратура внесла в Верховную раду запрос о лишении Дейдея депутатской неприкосновенности. По заявлению генпрокурора Украины Юрия Луценко, нардепа подозревают в незаконном обогащении: в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел с женой собственности на 6 млн грн, что вчетверо превышает совокупный доход супругов.
Депутаты сочли запрос недостаточно обоснованным и не поддержали снятие неприкосновенности с народного депутата — за соответствующее решение
В 2014 году Евгений Дейдей служил в добровольческом батальоне «Киев-1». С ноября 2014 года — народный депутат Украины VIII созыва от партии «Народный фронт».
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По факту ранения депутата прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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