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Foreign Policy заявило о получении от хакера переписки американского специалиста по России
14.07.2017 22:15 — Новости Мира | Tut.by
Издание
По их данным, письмо пришло утром 13 июля. В нем хакер указал, что обладает архивом электронных писем высокопоставленного сотрудника американской разведки. При этом письмо было отправлено на несколько адресов, а не только их изданию.
В электронном письме хакер также указывает, что взломана была переписка высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России.
Он переслал изданию письма за не менее чем два года с ящика сотрудника на аккаунте Gmail. При этом издание не указывает его имени по настоянию его ведомства с целью обезопасить работника.
В письмах, как утверждает хакер, содержатся переговоры между чиновником и «сотрудниками ЦРУ и других разведывательных агентств, главных СМИ, неправительственных организаций и международных фондов».
Johnnie Walker утверждает, что письма «дадут доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во многих странах мира, в особенности там, где ситуация небезопасна».
Госдепартамент США не подтвердил, но и не опроверг содержание писем, а лишь отметил, что в курсе того, что злоумышленники часто совершают атаки на электронные почтовые ящики госслужащих и бизнесменов США.
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Johnnie Walker утверждает, что письма "дадут доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во многих странах мира, в особенности там, где ситуация...
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Архив (Новости Мира)
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