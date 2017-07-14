ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Foreign Policy заявило о получении от хакера переписки американского специалиста по России

14.07.2017 22:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором сообщило, что получило письмо от хакера под именем Johnnie Walker.

По их данным, письмо пришло утром 13 июля. В нем хакер указал, что обладает архивом электронных писем высокопоставленного сотрудника американской разведки. При этом письмо было отправлено на несколько адресов, а не только их изданию.

В электронном письме хакер также указывает, что взломана была переписка высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России.

Он переслал изданию письма за не менее чем два года с ящика сотрудника на аккаунте Gmail. При этом издание не указывает его имени по настоянию его ведомства с целью обезопасить работника.

В письмах, как утверждает хакер, содержатся переговоры между чиновником и «сотрудниками ЦРУ и других разведывательных агентств, главных СМИ, неправительственных организаций и международных фондов».

Johnnie Walker утверждает, что письма «дадут доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во многих странах мира, в особенности там, где ситуация небезопасна».

Госдепартамент США не подтвердил, но и не опроверг содержание писем, а лишь отметил, что в курсе того, что злоумышленники часто совершают атаки на электронные почтовые ящики госслужащих и бизнесменов США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Johnnie Walker утверждает, что письма "дадут доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во многих странах мира, в особенности там, где ситуация...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
После беспорядков в Гамбурге расследуются десятки дел против полиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика