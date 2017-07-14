Foreign Policy заявило о получении от хакера переписки американского специалиста по России

Издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором сообщило, что получило письмо от хакера под именем Johnnie Walker.

По их данным, письмо пришло утром 13 июля. В нем хакер указал, что обладает архивом электронных писем высокопоставленного сотрудника американской разведки. При этом письмо было отправлено на несколько адресов, а не только их изданию.

В электронном письме хакер также указывает, что взломана была переписка высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России.

Он переслал изданию письма за не менее чем два года с ящика сотрудника на аккаунте Gmail. При этом издание не указывает его имени по настоянию его ведомства с целью обезопасить работника.

В письмах, как утверждает хакер, содержатся переговоры между чиновником и «сотрудниками ЦРУ и других разведывательных агентств, главных СМИ, неправительственных организаций и международных фондов».

Johnnie Walker утверждает, что письма «дадут доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во многих странах мира, в особенности там, где ситуация небезопасна».

Госдепартамент США не подтвердил, но и не опроверг содержание писем, а лишь отметил, что в курсе того, что злоумышленники часто совершают атаки на электронные почтовые ящики госслужащих и бизнесменов США.