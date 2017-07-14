После беспорядков в Гамбурге расследуются десятки дел против полиции

После беспорядков во время G20 проводятся десятки расследований в отношении полицейских. В большинстве случаев речь идет о телесных повреждениях.



Фото: Reuters

После беспорядков в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» начато 35 расследований в отношении полицейских. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил газете Die Welt представитель городского ведомства по внутренним делам Кристоф Люрс (Christoph Lührs). По его словам, в большинстве случаев речь идет о подозрениях в нанесении телесных повреждений, которые основываются на заявлениях третьей стороны.

При этом прокурор Гамбурга Нана Фромбах (Nana Frombach) заявила изданию, что на данный момент насчитывается уже 44 дела против полицейских.

В общей сложности, по данным полиции, во время работы саммита было 225 случаев взятия под стражу и 186 задержаний. Кроме того, было выдано более 50 ордеров на арест. Расследование в отношении участников беспорядков проводит специальная комиссия гамбургской полиции, которая по названию группировки левых экстремистов стала называться «Черный блок» и насчитывает 170 сотрудников.



Фото: Reuters

В ходе погромов, устроенных агрессивными экстремистами во время саммита G20, получили ранения около 500 полицейских. Количество пострадавших демонстрантов невозможно точно установить.

В пятницу, 14 июля, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) снова вернулась к событиям в Гамбурге и подчеркнула, что только у государства есть монополия на насилие и «никто другой не вправе применять силу».