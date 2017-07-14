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Умерла первая женщина-лауреат "нобелевки по математике"

15.07.2017 16:27 — Новости Мира | Tut.by  
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В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной-лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике. Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской премией для математиков».


Мариам Мирзахани. Фото с сайта mathematics.stanford.edu

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей». Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

«Я надеюсь, что эта награда вдохновит многих девушек и молодых женщин — в этой стране и по всему миру — и поможет им поверить в свои силы и возможность стать лауреатом Филдсовской премии», — сказала тогда член жюри Франсес Кируон.

Филдсовская премия вручается с 1936 года один раз в четыре года на каждом международном математическом конгрессе. Лауреатами становятся двое, трое или четверо молодых математика не старше 40 лет.

Мирзахани родилась 3 мая 1977 года. Будучи подростком, она дважды — в 1994 и 1995 годах — становилась победительницей Международной олимпиады по математике. В 1999 году она переехала в США. В 2004 году Мирзахани получила докторскую степень по математике в Гарвадском университете. Она специализировалась на геометрии Лобачевского, теории Тейхмюллера, эргодической теории и симплектической геометрии.

С 2008 года она преподавала в Стэнфордском университете.

«Сегодня погас свет. Мое сердце разбито… Ушла так рано», — написал в «Инстаграм» ее друг и коллега Фируз Надери.

 
 
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В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной-лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по...

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