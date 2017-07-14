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В Киеве суд велел арестовать бывшего мэра Харькова Михаила Добкина

15.07.2017 21:09 — Новости Мира | Tut.by  
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В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве.


Михаил Добкин. Фото: lenta-ua.net

Ему дали пять дней для внесения залога в размере 50 миллионов гривен (более 113 миллионов рублей) в качестве альтернативы аресту. Добкин заявил, что «сумма залога такова, что не оставляет альтернативы», и сам он внести залог не может.

Михаил Добкин подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По мнению прокуратуры, он причастен к незаконному выводу из собственности Харькова участков площадью более 77 гектаров и нанесении городу ущерба в размере почти 227 миллионов гривен.

13 июля Верховная рада дала согласие на арест и привлечение Добкина к уголовной ответственности.

В сентябре 2016 года генеральная прокуратура Украины сообщила, что подозревает Михаила Добкина и нынешнего мэра Харькова Геннадия Кернеса в создании преступной организации с целью хищения госимущества. Кернес назвал дело политическим.
 
Сообщалось, что по делу проходят более 120 человек, в том числе другие высокопоставленные чиновники горсовета Харькова. По версии следствия, в 2008—2010 годы они учредили десятки кооперативов, которым незаконно было передано 653 гектара земли общей стоимостью в несколько миллиардов гривен.
 
Геннадий Кернес и Михаил Добкин стали известны за пределами Харькова благодаря попавшему в интернет видео со съемок в 2005 году предвыборного ролика Добкина. Кернес, руководивший избирательным штабом, в частности, говорил: «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст».
 
 
 
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В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве.

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