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В Киеве суд велел арестовать бывшего мэра Харькова Михаила Добкина
15.07.2017 21:09 — Новости Мира | Tut.by
В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве.
Ему дали пять дней для внесения залога в размере 50 миллионов гривен (более 113 миллионов рублей) в качестве альтернативы аресту. Добкин заявил, что «сумма залога такова, что не оставляет альтернативы», и сам он внести залог не может.
Михаил Добкин подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По мнению прокуратуры, он причастен к незаконному выводу из собственности Харькова участков площадью более 77 гектаров и нанесении городу ущерба в размере почти 227 миллионов гривен.
13 июля Верховная рада дала согласие на арест и привлечение Добкина к уголовной ответственности.
В сентябре 2016 года генеральная прокуратура Украины
Сообщалось, что по делу проходят более 120 человек, в том числе другие высокопоставленные чиновники горсовета Харькова. По версии следствия, в 2008—2010 годы они учредили десятки кооперативов, которым незаконно было передано 653 гектара земли общей стоимостью в несколько миллиардов гривен.
Геннадий Кернес и Михаил Добкин стали известны за пределами Харькова благодаря попавшему в интернет видео со съемок в 2005 году предвыборного ролика Добкина. Кернес, руководивший избирательным штабом, в частности, говорил: «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст».
Оба политика были противниками Евромайдана. В апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение, дело о нем до сих пор не раскрыто. Сам Кернес обвиняется по делу о похищении, пытках и угрозе убийства активистов харьковского Евромайдана. Добкин, бывший в момент смены власти на Украине губернатором Харьковской области, вскоре был уволен исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым. Он принял участие в президентских выборах, после чего избрался в Верховную Раду.
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В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве.
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