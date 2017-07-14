В Киеве суд велел арестовать бывшего мэра Харькова Михаила Добкина

В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве.



Михаил Добкин. Фото: lenta-ua.net

Ему дали пять дней для внесения залога в размере 50 миллионов гривен (более 113 миллионов рублей) в качестве альтернативы аресту. Добкин заявил, что «сумма залога такова, что не оставляет альтернативы», и сам он внести залог не может.

Михаил Добкин подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По мнению прокуратуры, он причастен к незаконному выводу из собственности Харькова участков площадью более 77 гектаров и нанесении городу ущерба в размере почти 227 миллионов гривен.

13 июля Верховная рада дала согласие на арест и привлечение Добкина к уголовной ответственности.

сообщила , что подозревает Михаила Добкина и нынешнего мэра Харькова Геннадия Кернеса в создании преступной организации с целью хищения госимущества. Кернес назвал дело политическим. В сентябре 2016 года генеральная прокуратура Украины, что подозревает Михаила Добкина и нынешнего мэра Харькова Геннадия Кернеса в создании преступной организации с целью хищения госимущества. Кернес назвал дело политическим. Сообщалось, что по делу проходят более 120 человек, в том числе другие высокопоставленные чиновники горсовета Харькова. По версии следствия, в 2008—2010 годы они учредили десятки кооперативов, которым незаконно было передано 653 гектара земли общей стоимостью в несколько миллиардов гривен. Геннадий Кернес и Михаил Добкин стали известны за пределами Харькова благодаря попавшему в интернет видео со съемок в 2005 году предвыборного ролика Добкина. Кернес, руководивший избирательным штабом, в частности, говорил: «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст». Оба политика были противниками Евромайдана. В апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение, дело о нем до сих пор не раскрыто. Сам Кернес обвиняется по делу о похищении, пытках и угрозе убийства активистов харьковского Евромайдана. Добкин, бывший в момент смены власти на Украине губернатором Харьковской области, вскоре был уволен исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым. Он принял участие в президентских выборах, после чего избрался в Верховную Раду.