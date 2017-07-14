Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ

Мужчина, напавший на иностранцев в Хургаде, состоял в контакте с террористической организацией «Исламское государство» и действовал по ее указанию. Об этом сообщило в субботу немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах арабской республики.



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Якобы приказ осуществить нападение на туристов он получил напрямую от террористов, пишет DPA. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.