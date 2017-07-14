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Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ
15.07.2017 21:22 — Новости Мира | Tut.by
Мужчина, напавший на иностранцев в Хургаде, состоял в контакте с террористической организацией «Исламское государство» и действовал по ее указанию. Об этом сообщило в субботу немецкое агентство
Якобы приказ осуществить нападение на туристов он получил напрямую от террористов, пишет DPA. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник
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Мужчина, напавший на иностранцев в Хургаде, состоял в контакте с террористической организацией "Исламское государство" и действовал по ее указанию.
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