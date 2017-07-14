﻿ Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ

15.07.2017 21:22 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужчина, напавший на иностранцев в Хургаде, состоял в контакте с террористической организацией «Исламское государство» и действовал по ее указанию. Об этом сообщило в субботу немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах арабской республики.


Фото: Reuters

Якобы приказ осуществить нападение на туристов он получил напрямую от террористов, пишет DPA. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, напавший на иностранцев в Хургаде, состоял в контакте с террористической организацией "Исламское государство" и действовал по ее указанию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Киеве суд велел арестовать бывшего мэра Харькова Михаила Добкина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика