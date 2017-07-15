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В День взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 машин, сотни человек задержаны
15.07.2017 22:55 — Новости Мира | Tut.by
Хулиганы сожгли 897 автомобилей во Франции в канун Национального дня (Дня взятия Бастилии), отмечаемого 14 июля, и в сам праздник. Об этом сообщили в субботу, 15 июля, в МВД страны.
В министерстве уточнили, что это немного больше, чем в прошлом году: тогда число сожженных машин составило 855. По данным МВД, 13 и 14 июля были задержаны 368 человек (в прошлом году — 577). Безопасность в стране в эти дни обеспечивали 86 тысяч полицейских и жандармов, а также 7 тысяч военных в рамках операции по патрулированию «Сантинель».
«В ряде городов были зафиксированы случаи нападения на стражей правопорядка», — отметили в министерстве. В результате беспорядков травмы получили тринадцать полицейских и военных.
Праздник отмечается во всех французских городах. В каждом из них проводятся минуты памяти, парады, фейерверки, звучит патриотическая музыка и гимн Франции «Марсельеза». Традиционно в этот день в Париже на Елисейских Полях проходит военный парад. Заканчиваются торжества большим салютом и фейерверком у Эйфелевой башни.
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Хулиганы сожгли 897 автомобилей во Франции в канун Национального дня, отмечаемого 14 июля, и в сам праздник. Об этом сообщили в субботу, 15 июля, в МВД страны.
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