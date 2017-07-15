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В Киеве рассказали о находящихся на руках у людей 900 тыс. единиц оружия

16.07.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В настоящий момент на руках у украинцев официально находятся 900 тыс. единиц оружия, сообщил в эфире передачи «Гордон» депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.


Скриншот: 112 Украина/YouTube

«Из них где-то 130 тыс. [единиц] - нарезных и порядка 800 [тыс.] с копейками — гладкоствольных», — уточнил парламентарий, заметив, что относительно того, сколько именно в Украине «незарегистрированного оружия» — «точной цифры нет».

«На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно», — также пояснил Геращенко, добавив однако, что «цифры могут быть разные, но все они не являются точными и истиной в абсолютной инстанции». Так он отреагировал на вопрос о том, что в республике на руках у людей, по неофициальным данным, могут находиться около 3−4 млн единиц оружия.

Также депутат заявил, что считает «правильным вариантом» проведение в Украине «консультативного референдума» по вопросу о легализации оружия. Об этой дискуссии Геращенко в принципе отозвался как о «крайне сложном вопросе».​

 
 
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В Украине на руках у людей, по неофициальным данным, могут находиться около 3−4 млн единиц оружия.

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