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В КНДР заявили о нежелании вести переговоры с США по ядерной программе
16.07.2017 09:47 — Новости Мира | Tut.by
КНДР не будет обсуждать свою ядерную и ракетную программу, пока США «не прекратят свою вражескую политику», говорится в заявлении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом сообщает РИА «Новости».
«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — говорится в заявлении.
Ранее администрация Белого дома заявила о намерении пересмотреть торговое соглашение с КНДР в течение месяца.
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Ранее администрация Белого дома заявила о намерении пересмотреть торговое соглашение с КНДР в течение месяца.
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