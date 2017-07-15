Дуров пошел на сотрудничество с правительством Индонезии после блокировки Telegram

Павел Дуров отреагировал на блокировку мессенджера Telegram и заявил о сотрудничестве с властями Индонезии. Как и в России , претензии касались использования мессенджера экстремистами. Дуров нанимает модераторов "со знанием индонезийского языка и культуры", чтобы быстрее блокировать каналы.

В своем канале в Telegram Дуров написал, что мессенджер блокировали после того, как компания получила уведомление от правительства со списком публичных Telegram-каналов, в которых распространялся контент террористов, и не успела быстро на него отреагировать.

Дуров назвал ситуацию "недоразумением" и заявил, что Telegram предпримет шаги для исправления ситуации. Компания заблокировала перечисленные каналы, направила запрос в министерство связи для налаживания прямого контакта и начала набирать команду модераторов "со знанием индонезийского языка и культуры", передает TJ.

Дуров надеется, что модераторы впредь смогут быстрее и адекватнее реагировать на сообщения о контенте, связанном с террористами, из этого региона.

Он подчеркнул, что компания придерживается политики конфиденциальности, но вовсе не друг террористам. Сообщение об удалении экстремистского контента властям Индонезии отправлено, и теперь создатель популярного мессенджера надеется на скорую разблокировку сервиса.

14 июля правительство Индонезии начало процесс блокировки Telegram. Часть пользователей пожаловались на отсутствие доступа к веб-версии мессенджера.