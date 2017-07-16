ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Израиль категорически против достигнутого Россией и США перемирия на юге Сирии

16.07.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам после своей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, 16 июля, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, достигнутого Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно закрепляет присутствие Ирана в соседней стране. Об этом пишет газета Haaretz.


Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Высокопоставленный израильский чиновник пояснил, попросив не называть свое имя, что Израиль знает о намерениях Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии. По его словам, Тегеран не только заинтересован в отправке советников в Сирию, но и в увеличении контингента вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов, а также военно-морской базы. «Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал чиновник.

Соглашение предусматривало создание зон деэскалации, или зон безопасности, вдоль границ Сирии с Иорданией и Израилем. За прошедший месяц Израиль провел переговоры по этому вопросу с высокопоставленными американскими официальными лицами, где представил список своих требований — в частности, чтобы иранцы, бойцы «Хезболлы» и другие шиитские ополченцы не находились в приграничной зоне. Также Израиль заявил США, что возражает против обеспечения российскими войсками режима прекращения огня в зонах безопасности вблизи границы.

9 июля Нетаньяху заявил, что и президент России Владимир Путин, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказали ему, что они понимают позицию Израиля и учитывают его требования. Однако, как сообщили изданию высокопоставленные израильские официальные лица, когда текст сделки был получен, то обнаружилось, что вопреки ожиданиям, США и Россия почти полностью проигнорировали позицию Израиля.

«Соглашение, в том виде, в котором оно есть сейчас, очень плохое», — сказал один из высокопоставленных израильских чиновников. «Оно не учитывает практически никаких интересов безопасности Израиля, и это создает тревожную реальность на юге Сирии. В соглашении не содержится ни одного явного слова об Иране, „Хезболле“ или шиитских формированиях в Сирии», — пояснил он.

7 июля, после беседы президента США Дональда Трампа с Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге, было объявлено о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня в сирийском районе Дераа и Эль-Кунейтры.

Ранее, 4 мая, страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Также туда доставят гуманитарную помощь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тегеран не только заинтересован в отправке советников в Сирию, но и в увеличении контингента вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов, а...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Politico: Трамп потратил почти 700 тыс. долларов на юристов за последние три месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика