Полицейская служба Евросоюза Европол в воскресенье задержала 66 человек в рамках расследования масштабного «мясного скандала»: под видом говядины в торговые сети стран ЕС поставляли конину. Как сообщает DW, в рамках расследования в Испании были задержаны 65 человек, а главный подозреваемый, гражданин Нидерландов — в Бельгии.

Манипуляции с кониной, выдаваемой за говядину, впервые были выявлены в Ирландии в 2013 году. Первые следы вывели на фирмы в Испании и Португалии, которые, подделав документацию, отправляли непригодную для потребления в еду конину в Бельгию — крупному европейскому экспортеру мяса.

Все задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке, говорится в заявлении Европола.

Как отмечает РИА «Новости», скандал затронул и невиновных: так, экспорт говядины из Польши на фоне сомнений в качестве продукта упал на 30%.