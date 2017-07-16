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Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов

17.07.2017 00:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал журналистов за вопрос о своем выступлении на свадьбе дочери краснодарской судьи. Cообщалось, что мероприятие обошлось в два миллиона долларов.


«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?» — возмутился Кобзон.

«Что за хамство вообще такое — вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости», — добавил артист.

Как писала kp.ru, свадьба прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. По информации издания, помимо Кобзона гостей развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Отмечалось, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро.

Молодоженам — по некоторым данным, избранником дочери судьи Краснодарского краевого суда стал сотрудник регионального управления Следственного комитета — подарили автомобиль Bentley.

Мать невесты Елена Хахалева, как уточнял адвокат Сергей Жорин, является членом президиума краевого суда и заместителем председателя. Судя по сведениям о ее доходах за прошлый год, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона российских рублей (около 220 тысяч в месяц). Также Хахалева владеет дачным и приусадебным участками и домом площадью 66 квадратных метров. При этом информации о заработке ее супруга в справке нет.

 
 
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Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал журналистов за вопрос о своем выступлении на свадьбе...

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