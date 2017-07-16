Forbes: Россия закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17

Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16 150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР «Бук». Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.



Фото: Reuters

Согласно информации, запрет касался на полеты ниже 16 150 метров, то есть фактически распространялся на всю гражданскую авиацию. Это высота, достижимая ЗРК Бук, который сбил самолет Malaysia Airlines. Украина 14 июля 2014 года установила минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО в 9754 метров.

Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы «для обеспечения безопасности полетов», а в качестве их причины указываются «боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации».

Почему Россия решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.

Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то Росавиация ответила, что это сделано с целью «согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины».

Но на самом деле никакого согласования не получилось — Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16 150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.

На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном «конфликте высот» двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.

Кроме того, отмечается, что 17 июля маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, который получил информацию об ограничении. Ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы России малайзийский Boeing 777 вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону и промолчал.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на территории Донецкой области Украи​ны. На борту самолета, вылетевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли.

За три года расследования международная комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты , выпущенной системой «Бук М-1». Кроме того, осенью 2016 года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка находилась на территории, контролируемой сепаратистами. Тем не менее конкретных подозреваемых комиссия пока не называла.

Россия с предварительными выводами международной комиссии и материалами Bellingcat не согласна . Еще в июле 2014 года замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию, что MH-17 был сбит украинскими войсками.​ В октябре 2015 года специалисты военного концерна «Алмаз-Антей» опубликовали итоги собственного расследования катастрофы Boeing 777, из которых следует, что лайнер сбит ракетой с территории, которая на тот момент не контролировалась ни одной из сторон конфликта на Донбассе. При этом в концерне подчеркнули, что ракета, которая взорвалась возле самолета, не использовалась российскими военными.

В сентябре 2016 года российские военные указали, что расположенный в Ростовской области комплекс «Утес-Т» не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ маршрута MH-17 перед катастрофой. Из этого следовало, что «Бук» не находился на территории, контролируемой сепаратистами.