Washington Post: ОАЭ организовали хакерскую атаку на СМИ Катара

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали хакерскую атаку на сайты государственных СМИ Катара в мае текущего года. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила газета The Washington Post. Газета сослалась на неназванных сотрудников американских спецслужб, сообщивших, что представители правительства ОАЭ 23 мая обсуждали этот план.

На следующий день на сайте государственного информационного агентства Катара QNA появилась статья , в которой цитировалась речь эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В ней правитель якобы поддержал Иран, «Хезболлах» и ХАМАС, а также говорил о хороших отношениях с Израилем. Похожие сообщения появились и в микроблоге twitter на странице QNA.

Катарское информагентство быстро удалило статью и сообщило о взломе своего сайта хакерами. Однако Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и еще несколько арабских стран использовали эти фейковые новости как повод для разрыва в начале июня дипломатических отношений и воздушного сообщения с Катаром и усиления дипломатического давления на него.

В свою очередь, посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Вашингтоне распространило официальное заявление, в котором назвало утверждения The Washington Post «лживыми» и настаивало на том, что ОАЭ «не имеют никакого отношения» к предполагаемой хакерской атаке.