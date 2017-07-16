|
Washington Post: ОАЭ организовали хакерскую атаку на СМИ Катара
17.07.2017 06:51 — Новости Мира | Tut.by
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали хакерскую атаку на сайты государственных СМИ Катара в мае текущего года. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила газета The Washington Post. Газета сослалась на неназванных сотрудников американских спецслужб, сообщивших, что представители правительства ОАЭ 23 мая обсуждали этот план.
На следующий день на сайте государственного информационного агентства Катара QNA
Катарское информагентство быстро удалило статью и сообщило о взломе своего сайта хакерами. Однако Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и еще несколько арабских стран использовали эти фейковые новости как повод для разрыва в начале июня дипломатических отношений и воздушного сообщения с Катаром и усиления дипломатического давления на него.
В свою очередь, посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Вашингтоне распространило официальное заявление, в котором назвало утверждения The Washington Post «лживыми» и настаивало на том, что ОАЭ «не имеют никакого отношения» к предполагаемой хакерской атаке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размещенные с ее помощью фейковые новости были позже использованы арабскими странами для разрыва дипломатических отношений с Катаром.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии