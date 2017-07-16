ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Washington Post: ОАЭ организовали хакерскую атаку на СМИ Катара

17.07.2017 06:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали хакерскую атаку на сайты государственных СМИ Катара в мае текущего года. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила газета The Washington Post. Газета сослалась на неназванных сотрудников американских спецслужб, сообщивших, что представители правительства ОАЭ 23 мая обсуждали этот план.

На следующий день на сайте государственного информационного агентства Катара QNA появилась статья, в которой цитировалась речь эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В ней правитель якобы поддержал Иран, «Хезболлах» и ХАМАС, а также говорил о хороших отношениях с Израилем. Похожие сообщения появились и в микроблоге twitter на странице QNA.

Катарское информагентство быстро удалило статью и сообщило о взломе своего сайта хакерами. Однако Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и еще несколько арабских стран использовали эти фейковые новости как повод для разрыва в начале июня дипломатических отношений и воздушного сообщения с Катаром и усиления дипломатического давления на него.

В свою очередь, посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Вашингтоне распространило официальное заявление, в котором назвало утверждения The Washington Post «лживыми» и настаивало на том, что ОАЭ «не имеют никакого отношения» к предполагаемой хакерской атаке.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размещенные с ее помощью фейковые новости были позже использованы арабскими странами для разрыва дипломатических отношений с Катаром.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Forbes: Россия закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика