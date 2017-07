Трамп прокомментировал рекордное падение собственного рейтинга

Дональд Трамп усомнился в достоверности опросов, показавших падения его рейтинга. Ранее ABC News и The Washington Post выявили, что рейтинг американского президента упал до рекордной отметки 36%.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему, которое выявил совместный опрос The ABC News и The Washington Post. Согласно данным этого опроса, рейтинг президента США упал до рекордного за последние 70 лет.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!