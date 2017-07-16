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Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

17.07.2017 10:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 накануне провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, передает «Интерфакс».


RQ-4A Global Hawk. Фото: Wikimedia

Отмечается, что беспилотный аппарат летал на высоте 16,7 тыс. м.

Уточняется, что с учетом возможностей ведения разведки RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также пограничными областями России.

Сообщается, что данный беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. Выполнив задачу на Донбассе, он «ушел» из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.

 
 
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С учетом возможностей ведения разведки RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также...

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