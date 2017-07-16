В референдуме венесуэльской оппозиции приняли участие свыше 7 млн человек

Почти 7,2 млн венесуэльцев проголосовали на народном плебисците по поводу конституционной реформы Мадуро. Президент Венесуэлы считает организованное оппозицией голосование незаконным.



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В народном референдуме, проведенном венесуэльской оппозицией, приняли участие без малого 7,2 млн человек. Об этом утром в понедельник, 17 июля, сообщили организаторы плебисцита.

Оппозиционеры вынесли на голосование вопрос о конституционной реформе, запланированной президентом страны Николасом Мадуро. Противники действующих властей опасаются, что поправки в основной закон Венесуэлы приведут к дальнейшему ослаблению роли парламента и расширению полномочий президента. Сам Мадуро считает плебисцит, проведенный оппозицией, незаконным.

Внутри страны проголосовали 6,5 млн человек, за рубежом — почти 700 тысяч венесуэльцев. Общее население Венесуэлы составляет около 31 млн человек.

Одного человека убили

Подсчет голосов пока не окончен, об исходе референдума не сообщается. Социологические исследования, проводившиеся ранее, показывали, что предложенную Мадуро реформу поддерживают лишь около 20 процентов венесуэльцев.

В ходе голосования группа вооруженных сторонников действующих властей на мотоциклах напала на избирательный участок, расположенный в здании церкви на западе Каракаса. В результате атаки одна 61-летняя женщина была убита, еще три человека получили ранения.