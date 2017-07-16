|
В Венесуэле сторонники оппозиции проголосовали за досрочные выборы
17.07.2017 12:44 — Новости Мира | Tut.by
На организованном оппозицией Венесуэлы референдуме 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, предложенной президентом страны Николасом Мадуро, и поддержали досрочные выборы, сообщает Reuters. Также на «народном референдуме» проголосовали за требование к армии о защите действующей конституции.
Глава государства назначил на 30 июля голосование по изменению конституции страны и о создании Конституционной ассамблеи — нового органа власти, который должен заменить парламент, и будет наделен правом менять конституцию.
«Сегодня, 16 июля, достоинство победило, и тирания проиграла», — заявила одна из оппозиционных лидеров Мария Корина Мачадо.
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на ректора Центрального университета Венесуэлы Сесилию Гарсию Ароча, на
В Венесуэле больше трех месяцев продолжаются массовые антиправительственные
Несмотря на то, что впоследствии это решение было отменено, акции продолжились. С начала апреля во время протестов погибли не менее 100 человек.
В Каракасе и других венесуэльских городах 19 апреля прошли митинги, получившие название «Мать всех маршей», в которых приняли участие несколько сотен тысяч человек. Участники акций требовали отставки главы государства, которого оппозиционные политики обвиняют в злоупотреблении властью.
Намерение Мадуро изменить конституцию усугубляет положение в стране. Оппозиция выступает против этой идеи.
Разработать новую Конституцию должно Учредительное собрание (Конституционная ассамблея), о созыве которого президент сообщил 1 мая. Фактически этот новый властный орган заменит Мадуро парламент. Планируется, что в него войдут 500 человек, которых должны выбрать прямым голосованием 30 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А также за требование к армии о защите действующей конституции.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии