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Евросоюз ввел санкции против 16 человек в связи с химатаками в Сирии

17.07.2017 13:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз принял решение ввести санкции против 16 граждан Сирии, которые якобы причастны к химическим атакам в стране. Решение опубликовано на сайте Совета ЕС.


Фото: Reuters

Уточняется, что в новый список вошли восемь высокопоставленных военнослужащих и восемь ученых, которые были причастны к распространению и использованию химоружия.

Таким образом, общее число попавших под санкции в связи с химоружием увеличилось до 255.

Напомним, инцидент в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), где, предположительно, было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. Погибли 87 человек, включая 30 детей, и пострадали более 550 человек.

В Вашингтоне обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

В то же время Россия настаивает, что никаких доказательств применения силами президента Сирии Башара Асада химоружия в провинции Идлиб нет. По словам Путина, это лишь является «средством убеждения мирового сообщества в необходимости продолжения оказания давления на Асада посредством санкций».

 
 
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Таким образом, общее число попавших под санкции в связи с химоружием увеличилось до 255.

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