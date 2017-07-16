|
Евросоюз ввел санкции против 16 человек в связи с химатаками в Сирии
17.07.2017 13:05 — Новости Мира | Tut.by
Евросоюз принял решение ввести санкции против 16 граждан Сирии, которые якобы причастны к химическим атакам в стране. Решение опубликовано на сайте Совета ЕС.
Уточняется, что в новый список вошли восемь высокопоставленных военнослужащих и восемь ученых, которые были причастны к распространению и использованию химоружия.
Таким образом, общее число попавших под санкции в связи с химоружием увеличилось до 255.
Напомним, инцидент в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), где, предположительно, было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. Погибли 87 человек, включая 30 детей, и пострадали более 550 человек.
В Вашингтоне обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США
В то же время Россия настаивает, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, общее число попавших под санкции в связи с химоружием увеличилось до 255.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии