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Президент Польши одобрил поправки в закон о сносе советских памятников
17.07.2017 17:46 — Новости Мира | Tut.by
17 июля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о сносе памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной Армии, сообщает
В законе указано, что памятники и другие подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Кладбища, солдатские захоронения и памятники, имеющие художественную или научную ценность, сносить не будут.
Памятники предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. Принимать решение о том, подходит ли памятник под параметры для сноса, будет Институт национальной памяти Польши, который и выступил инициатором демонтажа.
Сейм Польши одобрил снос памятников 22 июня. В МИД России выразили свое возмущение и самим законом, и тем, что он был принят именно 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. В МИД Беларуси
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Памятники предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу.
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