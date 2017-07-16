Президент Польши одобрил поправки в закон о сносе советских памятников

17 июля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о сносе памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной Армии, сообщает ТАСС . В стране насчитали 469 памятников, которые необходимо снести. Закон вступит в силу через три месяца.



Памятник Благодарности советским воинам в Варшаве. Фото: Reuters

В законе указано, что памятники и другие подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Кладбища, солдатские захоронения и памятники, имеющие художественную или научную ценность, сносить не будут.

Памятники предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. Принимать решение о том, подходит ли памятник под параметры для сноса, будет Институт национальной памяти Польши, который и выступил инициатором демонтажа.

Сейм Польши одобрил снос памятников 22 июня. В МИД России выразили свое возмущение и самим законом, и тем, что он был принят именно 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. В МИД Беларуси считают , что «война с памятниками» в Польше — это элемент переписывания истории Второй мировой войны.