Кошмар дайвера: испанец два дня провел под водой без света и кислорода

Три месяца назад Сиско Грасиа пережил то, что дайверы называют самым страшным кошмаром: он остался в подводной пещере без запаса кислорода. Ему пришлось ждать помощи два дня. Выжить дайверу удалось только благодаря обнаруженному в пещере воздушному карману и правильно принятым решениям.



Фото: Toni Cirer, взято с сайта bbc.com

В субботу, 15 апреля, 54-летний Сиско нырнул под воду на острове Майорка. Это погружение должно было стать самым обычным. Грасиа преподает геологию, а выходные обычно проводит под водой: он изучает сложную систему местных подводных пещер и составляет их карту.

«Остров Майорка намного красивее под водой, чем на поверхности», — убежден он.

На этот раз Грасиа и его напарник Гильем Маскаро собирались подробнее изучить пещеру Кова-де-са-Пикета, которая разветвляется примерно в километре от входа и превращается в настоящий подземный лабиринт, состоящий из множества заполненных водой залов. Туда они добирались около часа.



Франсиско Грасиа держит четыре кислородных баллона — каждого из них хаватает на час работы дайвера под водой. Фото: Pere Gramundi, взято с сайта bbc.com

Пока Грасиа собирал образцы пород, Маскаро переместился в один из соседних залов, чтобы набросать его схему.

Они как раз собрались возвращаться обратно на сушу, когда произошло сразу несколько неприятных вещей.

Сначала Грасиа и Маскаро случайно столкнулись у выхода из зала — из-за их столкновения осадочные породы поднялись со дна и замутили воду. В мутной воде было сложно что-либо рассмотреть. А потом они обнаружили, что страховочная веревка, по которой они должны были возвращаться к выходу из лабиринта, то ли порвалась, то ли выскользнула.

«Эта веревка служит ориентиром, — объясняет Грасиа. — Спускаясь в пещеру, вы разматываете ее за собой — и по ней же можно вернуться обратно».

«Мы можем только предполагать, что случилось: вероятно, на веревку упали камни и ее перебило или засыпало. Мы потеряли драгоценный час, пытаясь найти нейлоновый трос наощупь, но тщетно», — вспоминает он.



Страховая веревка для дайвера — гарантия того, что он сможет вернуться обратно. Фото: Toni Cirer, взято с сайта bbc.com

Уже к этому моменту двое дайверов находились в смертельной опасности. Они израсходовали весь имевшийся у них основной кислород, а также почти весь запас, предусмотренный на случай чрезвычайной ситуации.

К счастью, Грасиа вспомнил, как кто-то из дайверов упоминал, что в одном из соседних залов есть воздушный карман (участок, где свод зала поднимается выше уровня воды). Он потащил туда Маскаро, чтобы они могли обсудить ситуацию.

Кислорода у них оставалось ровно столько, чтобы на сушу выбрался только один из них.



В подводных пещерах Майорки очень легко «замутить воду». Фото: Toni Cirer, взято с сайта bbc.com

«Мы решили, что я останусь, а Гильем отправится за помощью. Он был худее, и ему нужно было меньше кислорода. А мне было более привычно дышать пещерным воздухом, в котором гораздо выше содержание углекислого газа», — объясняет Грасиа.

По карте они проложили альтернативный — более длинный, но менее сложный — маршрут наружу. Часть его Маскаро должен был пройти без страховочной веревки и вполне мог потеряться.

«Это приблизительно как сесть за руль и пытаться вести машину очень туманной ночью, — говорит Грасиа. — Гильем не хотел оставлять меня одного, но мы оба понимали, что это наш единственный шанс».



Подводные пещеры в районе Майорки образовались более 60 тысяч лет назад — тогда поднялся уровень воды в океане и наземные пещеры затопило. Фото: Toni Cirer, взято с сайта bbc.com

Когда Маскаро уплыл, Грасиа снял с себя большую часть снаряжения и попытался обследовать зал пещеры, где он оказался. В длину зал оказался около 80 метров, в ширину — метров 20, расстояние между сводом и поверхностью воды — около 12 метров.

Через какое-то время Грасиа обнаружил, что воду — верхний ее слой — можно было пить. Он нашел большой плоский камень и забрался на него, чтобы отдохнуть.

Грасиа решил обходиться без света. Два из трех захваченных с собой фонариков уже не работали, а в последнем садилась батарейка.

«Я включал его только тогда, когда мне нужно было в туалет или когда я спускался за водой», — рассказывает дайвер.



В многочисленных подводных пещерах Майорки легко заблудиться. Фото: Toni Cirer, взято с сайта bbc.com

Больше он не мог сделать ничего — ему оставалось лишь ждать, в полной темноте, и надеяться на спасение.

«Я спрашивал себя, почему это произошло со мной сейчас — после стольких лет занятий дайвингом», — говорит Грасиа.

«Первые семь-восемь часов ожидания я не терял надежды — я думал, что Гильем выбрался. Но через какое-то время я начал отчаиваться. Я думал: наверное, Гильем потерялся и погиб, и никто не знает, что я здесь», — рассказывает Грасиа.

Он начал думать о близких, которые ждут его на суше.



Этот снимок Сиско Грасии сделан в начале того самого погружения. Фото: Toni Cirer, взято с сайта bbc.com

«У меня двое детей: сыну — 15 лет, дочери — девять. Я думал о том, каково им будет в таком юном возрасте потерять отца, и о том, что с ними будет», — вспоминает дайвер.

Хотя ему удалось устроиться неподвижно, вскоре на его состоянии начало сказываться высокое содержание в окружающем воздухе углекислого газа.

В воздухе, которым мы дышим на поверхности, содержание углекислого газа составляет примерно 0,04%, а в воздушном кармане этой подводной пещеры этот показатель достигал 5%.

«У меня болела голова, и хотя я был изнурен из-за недостатка кислорода, я не мог уснуть, меня одолевали мысли», — говорит Грасиа.

Его сознание из-за недостатка кислорода начало его обманывать.

«Мне казалось, что я вижу свет под водой и слышу, как поднимаются пузыри, и вот-вот должен появиться дайвер. Но когда я поворачивал голову, я ничего этого не видел. Это была галлюцинация», — вспоминает Грасиа.

Дайвер потерял счет времени. Ему казалось, что прошло несколько дней, прежде чем он услышал громкий шум над собой. Он понял, что Маскаро, наверное, все-таки удалось выбраться, и к нему спешат на помощь.

«Мне показалось, что я слышу звук наполняющихся воздухом цистерн. Позже я понял, что они, вероятно, пытаются пробурить скалу», — говорит дайвер.

«Я был просто счастлив, когда понял, что меня ищут», — признается он.

Однако, когда шум затих, Грасиа пережил один из самых тяжелых моментов.

«Я думал, что я могу умереть самой страшной для дайвера смертью — из-за отсутствия еды или воздуха. У меня почти села батарейка в последнем фонарике, и я понимал, что уже не смогу спуститься за водой в темноте», — говорит Гарсиа.



Спасательная операция: Грасию только что подняли на сушу. Фото пользователя @112IllesBalears в Twitter

«Я решил доплыть до скалы, где лежало мое снаряжение, и взять нож. Я хотел, чтобы он был при мне на случай, если мне придется выбирать, как умереть — быстро или медленно», — рассказывает дайвер.

Погрузившись в эти мысли, Гарсиа снова услышал звук пузырящейся воды: «Я обернулся и увидел свет фонаря дайвера — он становился ярче и ярче. Сначала я подумал, что это еще одна галлюцинация, но потом понял, что свет был настоящим, и увидел появляющийся из-под воды шлем».

Это был Бернат Кламор, его старый друг.

«Я прыгнул в воду, чтобы обнять его. Он спросил меня, как я, и сказал, что очень боялся, что я уже погиб», — рассказывает Грасиа.

Гарсиа узнал, что Маскаро, выбравшись на сушу, немедленно поднял тревогу, но из-за плохой видимости спасательная операция буксовала.

Спасатели сначала попытались пробурить скалу, чтобы через отверстие забросить ему еду и воду. Это объясняло тот шум, который Грасиа слышал, ожидая помощи. Но эта попытка тоже не удалась.

В итоге Кламор и его товарищ Джон Фредди смогли добраться до него через день — после того как поднявшиеся со дна осадочные породы осели и видимость улучшилась.

Но на этом испытания для Грасиа еще не закончились — Кламор был вынужден уплыть за спасателями. Он оставил дайверу пакетики с глюкозой, чтобы тот мог немного восстановить силы.

«На то, чтобы вызволить меня оттуда, ушло еще восемь часов. Но это были счастливые восемь часов», — говорит Грасиа.

Перед тем как выбираться из пещеры, спасатели дали дайверу подышать воздухом с более высоким содержанием кислорода. Он вернулся на сушу вечером в понедельник, 17 апреля, — спустя 60 часов после погружения в воду.

Гильем Маскаро встретил его на берегу.

«Мы обнялись, но у нас не было времени поговорить, так как меня сразу увезли на скорой, — вспоминает Грасиа. — Меня подкосило сразу, как только я вышел из воды. У меня была температура 32 градуса — то есть был риск гипотермии. На ночь мне дали подышать чистым кислородом».

Грасии удалось держать свои эмоции под контролем все это время.



Сиско Грасия (справа) и спасший его дайвер Бернат Гламор. Фото: Pere Gramundi, взято с сайта bbc.com

«Дайверы должны уметь контролировать свои эмоции. Но на следующий день [после спасения] я посмотрел телерепортаж о большой спасательной операции — и заплакал. Я был так благодарен», — говорит он.

Грасиа не перестал заниматься дайвингом, несмотря на то что шансы быть спасенным тогда у него были невелики.

«Я не держу зла на эту пещеру — не она же виновата в произошедшем», — считает дайвер.

Грасиа говорит, что продолжит работать над картами пещер острова Майорка.

«Моим детям это занятие не нравится, но они не говорят мне его бросить. Я изучаю подводный мир уже 24 года. Это у меня в крови», — говорит дайвер.