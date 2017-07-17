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В Амстердаме открыли мемориал жертвам крушения MH17 над Донбассом

18.07.2017 00:38 — Новости Мира | Tut.by  
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На открытии комплекса, расположенного неподалеку от аэропорта Амстердама, присутствовали король и королева Нидерландов, члены правительства и более 2000 родственников пассажиров и членов экипажа уничтоженного самолета.


Королевская чета Нидерландов на открытии памятника жертвам катастрофы MH17. Фото: Reuters

Спустя три года после того как лайнер компании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом, в столице Нидерландов был открыт мемориальный комплекс жертвам трагедии. На церемонии, состоявшейся в понедельник, 17 июля, присутствовали король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима, члены правительства и более 2000 родственников пассажиров и членов экипажа уничтоженного самолета.


Фото: Reuters

Комплекс, расположенный неподалеку от аэропорта Амстердама, откуда в последний раз самолет поднялся в небо, представляет собой четырехметровую металлическую стену и расположенный перед ней стальной глаз, на котором выгравированы имена всех погибших. Ранее родственники жертв катастрофы высадили вокруг комплекса 298 деревьев, каждому из которых присвоено имя одного из погибших.

 
 
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На открытии комплекса, расположенного неподалеку от аэропорта Амстердама, присутствовали король и королева Нидерландов, члены правительства и более 2000...

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